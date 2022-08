La nuova e-bike Mercedes dall’incredibile potenza

Fonte: N Plus Bikes L'ebike dei record: Mercedes-EQ Formula E Team eBike Championship Edition

Conosciamo ormai molto bene la divisione EQ del brand Mercedes, quella dedicata ai veicoli elettrici. Abbiamo parlato delle auto eccezionali della Casa e anche dei progetti futuri dello stesso brand, in un’epoca in cui l’argomento “transizione energetica” è sempre più a centro di ogni discussione.

E quando si fa riferimento a Mercedes, siamo abituati a pensare a belle auto, sportive ed eleganti, tantissimi modelli – tra berline e SUV – creati dalla Casa per soddisfare le esigenze di ogni cliente. Abbiamo anche appena visto la fantastica e limitatissima serie (solo 5 unità) di Mercedes-AMG GT3 Edition 55. Ma oggi la Casa della Stella si presenta con un modello esclusivo, stavolta su due ruote, realizzato con il costruttore N+ di biciclette elettriche. Alcuni dei modelli di e-bike della Casa N Plus risultano addirittura illegali in Italia, tanto sono alte le loro prestazioni. E quello che stiamo per vedere è uno di questi, il più “estremo”.

Mercedes-EQ: una nuova bici elettrica

Leggendo la scheda tecnica di questa bicicletta, balza subito all’occhio un dato straordinario: 130 Nm di coppia. Quella che potremmo vedere su una famosa Harley Davidson, e invece no: è proprio il valore di coppia della nuova Mercedes-EQ Formula E Team eBike Championship Edition.

Si tratta nello specifico di una bici elettrica a trazione integrale con prestazioni forse mai viste prima d’ora su una e-bike di questo livello. Al posto dei cambi con decine di marce che siamo abituati a vedere su questi piccoli veicoli a due ruote ideali per la città, sulla nuova bici il rapporto è uno solo. Invece della solita trasmissione a catena poi è stata inserita una cinghia rinforzata in fibra di carbonio, che è stata progettata e realizzata attentamente per durare fino a più di 32.000 chilometri di percorrenza, senza che sia necessario alcun tipo di manutenzione.

La potenza della nuova Mercedes-EQ Formula E Team eBike Championship Edition

Possiamo definirla una vera e propria e-bike da record, considerando la sua potenza eccezionale, ottenuta grazie alla presenza del doppio motore. Stiamo parlando infatti di ben 750 W (0,75 kW), praticamente il triplo di quello che il Codice della Strada permette in Italia per le bici elettriche. Questa e-bike raggiunge la velocità massima di 45 km/h, tantissimo, come un ciclomotore.

La nuova Mercedes-EQ Formula E Team eBike Championship Edition è stata equipaggiata con due freni a disco idraulici e il telaio con ruote da 29 pollici, a cui vengono montate gomme semi-slick. Il tutto ottimizzato per essere guidato da ciclisti che sono alti tra il metro e sessantacinque e i due metri. L’intera scheda tecnica della nuova creatura di Mercedes-EQ (che arriva dopo il SUV di lusso) vanta numeri eccezionali, da record, e non soltanto per quanto riguarda la potenza e la coppia. Parliamo anche di autonomia da primato, visto che la nuova e-bike N+ garantisce una percorrenza di 120 chilometri con una ricarica di 3,5 ore.

Tutte queste dotazioni eccezionali fanno già solo immaginare il prezzo, molto lontano ovviamente da quello dei modelli low cost. La bici elettrica Mercedes-EQ Formula E Team eBike Championship Edition viene venduta per 6.340 euro. Per legge comunque al momento in Italia non è nemmeno possibile guidarla, quindi c’è speranzo solo per chi ha casa in un altro Paese estero.