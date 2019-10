Nuova Ducati Multistrada 1260 Grand Tour, la moto ideale da viaggio

editato in: da

Le novità di Ducati a EICMA 2019

Ducati lancia la nuova Multistrada 1260 S Grand Tour, la moto in arrivo nel 2020 che è stata concepita per offrire il massimo del comfort a chi ama percorrere le lunghe distanze in sella alle due ruote.

La nuova Ducati Multistrada 1260 S Grand Tour nasce sulla base della 1260 S, alla quale la Casa di Borgo Panigale ha deciso di aggiungere elementi di serie come la sella dedicata, le borse laterali e il cavalletto centrale, oltre ad accessori quali le manopole riscaldabili, i Led addizionali e i faretti. Inoltre, nella dotazione di serie della moto da viaggio, sono previsti anche il sensore per il monitoraggio della pressione pneumatici, prezioso aiuto nel visualizzare costantemente i parametri direttamente sul cruscotto, e il tappo serbatoio hands free.

Il motore della Ducati Multistrada 1260 S Grand Tour è da 158 cavalli e 132 Nm di coppia. Il cambio Quick Shift (DQS) Up & Down consente al guidatore di godersi a pieno le curve con innesti di marcia molto fluidi e precisi. A favorire l’efficacia in curva dell’ultima nata di in casa Ducati, sono le ruote in lega da 17 pollici che conferiscono un’ottima stabilità anche a pieno carico. Preziosa la piattaforma inerziale IMU, in grado di fornire informazioni alla centralina riguardo la posizione e la velocità della moto. IL DWC e il DTC sono settabili direttamente dal pilota su 8 ivelli. Le sospensioni montate sulla Multistrada 1260 Grand Tour S sono le semi-attive Ducati Skyhook Suspension (DSS) Evolution. Il Vehicle Hold Control (VHC), inoltre, rende ancora più facili le partenze in salita.

Come già avviene per tutti i modelli Multistrada 1260 di Ducati, anche sulla nuovissima Grand Tour S è presente il cruise control. Disponibile anche il modulo Bluetooth che funziona tramite il DMS, Ducati Multimedia System, e consente di connettere la moto al proprio smartphone, in modo tale da poter gestire diverse funzionalità, ricevere le telefonate e ascoltare la musica, tutto in maniera semplice ed intuitiva usando direttamente i pulsanti del manubrio.

La nuova Ducati Multistrada 1260 Grand Tour dovrebbe arrivare sul mercato a partire dal prossimo anno. In attesa di conoscere le prime anticipazioni sui prezzi di listino, gli appassionati potranno iniziare a conoscerla da vicino alla prossima edizione del salone Eicma, dove il bolide da 158 cavalli verrà mostrato al pubblico.