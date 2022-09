Nudo sullo scooter in Autostrada: la nuova follia dell’estate

Il caldo estivo può dare alla testa e l’ultima follia arriva dalla Liguria. Come riportano numerosi siti di notizie locali, martedì scorso sono tanti gli automobilisti ad aver visto un uomo sull’autostrada A10, fra Genova e Savona, che in sella al suo scooter, guidava nudo con solo un casco e una canotta.

L’uomo, 60enne, guidava il suo mezzo con grande tranquillità come se nulla fosse ed è stato fermato dalla Polizia Stradale dopo una serie di numerose segnalazioni arrivate alla Polstrada.

Una volta fermato dagli agenti, lo scooterista nudo si è giustificato dicendo che stava semplicemente raggiungendo una spiaggia per nudisti, come se questo potesse essere una giustificazione al suo sconsiderato comportamento.

Gli agenti, prima di lasciarlo andare, l’hanno sanzionato anche per non aver considerato le regole della guida sicura, oltre che per aver girato nudo.

Si tratta solamente dell’ultimo episodio fuori dalle righe che si è verificato sull’A10 recentemente. Solo pochi giorni fa erano stati multati due veicoli che avevano effettuato due folli inversioni a U, e, ancora prima, una donna che viaggiava con i pattini in autostrada.

La polizia di Stato ricorda, ancora una volta, come essere a digiuno delle più elementari regole di base sulla cultura della guida sicura e sulla civile convivenza, possa provocare gravi danni.