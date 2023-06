Novità Piaggio: la gamma scooter si arricchisce

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Allestimento speciale per il crossover Beverly e il tre ruote MP3 di Piaggio, due dei modelli tra i più amati dalla clientela del brand negli ultimi anni. Per questo Piaggio ha deciso di rinnovarli e offrirli sul mercato in una versione inedita, dal carattere deciso e grintoso.

Per la stagione 2023 la Casa motociclistica italiana famosa in tutto il mondo per i suoi modelli iconici che produce da anni, primo su tutti la Vespa, propone il nuovo e speciale allestimento Deep Black, disponibile per Piaggio Beverly e per Piaggio MP3 300 hpe.

L’allestimento speciale

La livrea Deep Black mette in evidenza il design a linee tese e muscolose di Piaggio Beverly. Il look di questa versione rinnovata dello scooter prende come ispirazione le tendenze del mondo automobilistico ed è enfatizzato dalla colorazione opaca Nero Meteora. A questa tinta speciale, si uniscono grintosi dettagli in nero lucido, finitura che si estende anche ai cerchi ruota.

Per la nuova edizione del crossover Piaggio Beverly è stata scelta una sella specifica, che adotta lo stile total black, con cucitura singola tono su tono. Un look minimal, evidenziato anche dalla targhetta Beverly che è stata applicata sulle fiancate, anch’essa rifinita in nero lucido.

Non è tutto, perché Piaggio ha deciso di offrire ai suoi clienti anche un’ulteriore versione della sua Piaggio Beverly, la variante S, quella dall’impronta più sportiva del crossover Piaggio, che propone in gamma anche la nuova colorazione Verde Jungle, dal sapore contemporaneo.

Lo speciale allestimento Deep Black è disponibile anche sul tre ruote Piaggio MP3 300 hpe, versione più compatta e leggera dello scooter dotato dell’esclusiva tecnologia Piaggio a tre ruote, che ne consente l’uso con la sola patente auto.

Anche in questo caso ritroviamo nuovamente la colorazione nero opaco sapientemente abbinata a finiture in nero lucido, inclusi i cerchi ruota. Il nero si estende anche alla cornice della strumentazione e ai comandi, mentre il cupolino brunito dona un ulteriore tocco di elegante sportività.

Il nuovo scooter Piaggio Beverly Deep Black per il 2023 è proposto nella cilindrata 300 al prezzo di listino di 5.699 euro e nella cilindrata 400 a 6.699 euro. Mentre il tre ruote Piaggio MP3 300 Deep Black è disponibile a un prezzo di listino di 7.199 euro.

Due modelli di successo

Piaggio Beverly è stato lanciato per la prima volta nel 2001, rivoluzionando il mercato degli scooter di media cilindrata e introducendo un veicolo dal design accattivante, dalle prestazioni brillanti e molto sicuro, non solo per le ruote di grande diametro, ma anche grazie alla ciclistica ripresa da quella delle motociclette.

Grandioso il successo commerciale di questo scooter, accompagnato da costanti aggiornamenti che lo hanno sempre mantenuto in vetta alle classifiche di vendita. A più di vent’anni dalla prima generazione, Piaggio Beverly oggi è lanciato sul mercato nella sua nuova variante per il 2023, già disponibile.

Piaggio MP3 invece è stato lanciato nel 2006, già 17 anni fa, creando un segmento di mercato totalmente nuovo e cambiando le regole della mobilità urbana, introducendo livelli di sicurezza e piacere di guida prima sconosciuti. Lo scorso anno lo scooter a tre ruote più venduto è stato rinnovato e oggi si presenta nuovamente in una versione inedita per il pubblico.