Novità Guzzi, si rinnova la gamma della V85

Anno di fondamentale importanza e orgoglio il 2021 per Moto Guzzi, la Casa mandellese infatti festeggia i suoi grandiosi 100 anni di successi interminabili e si prepara a un anno di celebrazioni, sperando che il Covid-19 possa finalmente lasciare “l’anima guzzista” libera di festeggiare a dovere questo traguardo.

Cento anni di magnifiche motociclette costruite da sempre a Mandello del Lario, combinando le migliori tecnologie e la più preziosa manifattura italiana. Dal 1921 questi sono i valori di Moto Guzzi, la Casa ha portato e continua a portare tanto a questo paese sulle sponde del Lago di Como, e non solo, in tutto il mondo.

Nel rispetto di una tradizione così forte è nata V85 TT, dedicata ai viaggi avventurosi, da sempre eredità di Moto Guzzi, nella loro concezione più pura e originaria, che richiama alla mente l’immagine forte delle competizioni nei deserti, come la Parigi-Dakar, la famosa corsa africana che visse il suo momento migliore a cavallo degli anni Ottanta.

Alla base del progetto di V85 TT ci sono l’essenzialità, la facilità e la praticità, tipici delle moto da enduro di quel decennio, valori che si stanno perdendo in un mercato sempre più omologato, nel quale le proposte privilegiano dimensioni e pesi importanti. Moto Guzzi V85 TT invece riesce a abbinare uno stile fondato sul recupero di quei valori, con le dotazioni di una moderna enduro da viaggio. Per questo merita il titolo di prima e unica classic enduro sul mercato.

Per il 2021 Moto Guzzi presenta una versione aggiornata della sua best seller, nata sulla base delle richieste dei Guzzisti. Le migliorie riguardano innanzitutto il motore. Lo schema costruttivo rimane quello esclusivo di tutte le Moto Guzzi di attuale produzione, un bicilindrico a V trasversale di 90° raffreddato ad aria, con distribuzione ad aste e bilancieri a due valvole per cilindro, orgoglio e tradizione della Casa mandellese.

La moto presenta nuovi cerchi a raggi con pneumatici tubeless, che insieme garantiscono un risparmio di peso di circa 1,5 kg, riducendo le masse non sospese con benefici sulla dinamica di guida, già eccellente. Per quanto riguarda i sistemi elettronici di aiuto alla guida, ai tre già esistenti Riding Mode (Strada, Pioggia, Off-road) se ne affiancano due nuovi (Sport, adatto alla guida più sportiva e Custom, personalizzabile). Di serie anche il cruise control e la strumentazione TFT a colori.

Tre varianti grafiche inedite per la V85 TT, Nero Etna, Giallo Mojave e Rosso Uluru. La V85 TT Travel riprende tutti gli aggiornamenti tecnici di V85 TT, la differenza sta nell’allestimento completo che la rende pronta per il viaggio, con parabrezza Touring, valigie laterali della serie Urban dall’elevata capienza e ridotto ingombro laterale, la coppia di faretti supplementari a LED e il set di manopole riscaldabili regolabili.