Novità Ducati Panigale e Supersport per il 2021

Dal mondo delle mountain-bike elettriche, passando per la SuperSport, fino ad arrivare alla Panigale V4, Ducati nel terzo episodio della sua web serie ha parlato dei concetti di sportività e performance che la contraddistinguono.

Il settore delle competizioni è da sempre una fonte di ispirazione per Ducati, le prestazioni sono nel DNA del brand. Dopo aver presentato la XDiavel e la Scrambler nello scorso episodio, oggi è la volta della SuperSport 950, la moto che consente di portare la guida sportiva nel quotidiano, senza dover scendere a compromessi, soprattutto in termini di comfort. Per il 2021 il modello è stato rivisto nel design, arricchito nella dotazione elettronica e nell’equipaggiamento ed è diventato conforme alla normativa Euro 5.

Oggi è ancora più forte il legame estetico tra SuperSport 950 e Panigale V4, la vista frontale è definita dal nuovo proiettore full-LED. Le carene sono state ridisegnate per accentuare la sportività della moto e la fluidità delle forme. È una vera sportiva con forcellone monobraccio, telaio a traliccio fissato al motore, ergonomia con manubri rialzati per un maggiore controllo, sella rivista per massimizzare il comfort, sospensioni pluriregolabili, cerchi a tre razze a “Y” in alluminio e pneumatici Pirelli Diablo Rosso 3.

Il pacchetto elettronico è costituito da ABS Cornering, controllo di trazione, controllo di impennata e cambio elettronico. La SuperSport 950 è disponibile in colore rosso e a listino c’è anche la versione S nei colori “Ducati Red” e “Arctic White Silk”. Sarà disponibile nei dealer Ducati a partire da febbraio 2021 (eventualmente anche in versione depotenziata).

Ducati non si ferma e svela tantissime novità (anche nel mondo delle e-bike). Per quanto riguarda la Panigale V4, è la Ducati sportiva per eccellenza derivata direttamente dalla MotoGP, rinnovata e migliorata di anno in anno. Per il 2021 i modelli Panigale V4 e V4 S diventano conformi alla normativa Euro 5. Il pacchetto elettronico si evolve e include ora il Ducati Traction Control di ultima generazione. Per il 2021 Ducati amplia la famiglia introducendo la Panigale V4 SP, vediamo il ritorno della storica sigla “SP” (Sport Production), versione numerata.

La SP ha una potenza di 214 CV, una livrea dedicata ed è dotata di tutte le features tecniche che ne esaltano le qualità nell’uso in pista. Molti elementi derivano dalla Superleggera V4. Il componente più importante per il miglioramento delle qualità dinamiche sono i pregiati cerchi a 5 razze sdoppiate in carbonio, più leggeri di 1,4 kg. Le esclusive pinze freno anteriori Brembo Stylema R garantiscono un’elevata potenza frenante. Il Desmosedici Stradale della SP monta la frizione a secco ed è accoppiato a una trasmissione finale con catena 520.

La livrea della Panigale V4 SP è ispirata a quella dei test invernali dei team ufficiali MotoGP e Superbike: serbatoio in alluminio a vista, carene nere opache con dettagli rosso fluo e componenti in carbonio. La Panigale V4 e V4 S sarà disponibile da dicembre, la versione SP da marzo 2021.