Nimbus, il nuovo esclusivo scooter a tre ruote

Il prossimo anno arriverà sul mercato un nuovo veicolo, il suo nome è Nimbus ed è un inedito scooter a tre ruote, in grado di regalare il piacere di guida simile a quello di un’auto, la stessa sicurezza di un mezzo a quattro ruote, ma con la leggerezza e l’agilità su strada di una moto.

Il veicolo soddisferà tutti coloro che sono stufi delle solite auto, verrà realizzato da una società americana che ha base anche in Cina. Non parliamo di un concetto nuovo, ma della volontà di realizzare un mezzo che dà le stesse sensazioni di guida e l’agilità di una moto, pur essendo ‘chiuso’ e su tre ruote, e al tempo stesso, una sicurezza che si avvicina a quella delle auto.

Nimbus è un veicolo monoposto largo appena 81 cm e lungo 230 cm, che nonostante tutto è in grado di fare delle ‘pieghe’ quasi come una moto, che saranno molto apprezzate dagli amanti delle due ruote. Nimbus Balance è la tecnologia proprietaria di cui è dotato il veicolo di nuova generazione, che dona il massimo della stabilità. Secondo quanto hanno dichiarato i progettisti stessi del Nimbus, “si guida con il volante proprio come un’auto, ma mantiene l’equilibrio inclinandosi nelle curve. Il sistema riporta naturalmente il veicolo in posizione verticale ed è aiutato da sensori e attuatori. C’è sempre una connessione meccanica diretta tra il volante e l’azione dello sterzo del veicolo, quindi è a prova di guasto come il sistema di sterzo di un’auto”.

Le caratteristiche di sicurezza del veicolo elettrico a tre ruote, secondo quanto assicurato sempre dai progettisti dell’azienda, sono pari a quelle di un’auto. Nimbus ha una struttura in acciaio e alluminio ad alta resistenza, sensori intelligenti che limitano incidenti e urti e tre airbag.

Nimbus riesce a viaggiare fino a una velocità massima di 80 km/h, mentre l’autonomia dichiarata è di 126 km con la batteria più piccola (8,1 kWh) e di 191 km con la batteria da 12,4 kWh. Il veicolo può essere ricaricato comodamente da casa. Il prezzo di listino degli Stati Uniti parte da 6.240 dollari (che corrispondono a circa 5.240 euro). Per il momento non sappiamo ancora quale sarà il prezzo di listino in Europa, non è ancora stato dichiarato. Sappiamo solo che probabilmente arriverà verso le fine del 2022 e che per guidarlo servirà la patente e 16 anni compiuti.