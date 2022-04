MV Agusta: un solo esemplare per la moto più esclusiva

L’ultima creazione di MV Agusta è la meravigliosa Superveloce di cui abbiamo tanto parlato, la moto dallo stile retrò che incanta. Una nuovissima versione della sua icona, che ha consentito al marchio di aggiornare la famosa gamma del brand, è un modello dallo stile ancor più ‘da corsa’ presentato giusto un anno fa, nel mese di aprile del 2021.

Oggi la Casa di Schiranna ha intenzione di produrre, usando questa due ruote come base, un esemplare unico al mondo: la MV Agusta Superveloce Testalarga. Si tratta appunto dell’ultima novità del marchio, comunicata nelle scorse ore (abbiamo visto anche un post sul profilo ufficiale Instagram, di 3 giorni fa, da cui abbiamo infatti preso la foto). La versione speciale sarà realizzata in un solo esemplare al mondo.

MV Agusta: il ritorno

Ed è così che quindi, dopo aver mostrato al pubblico la nuova MV Agusta Brutale 1000 RS, la versione meno raffinata della hyper naked di Schiranna, oggi la Casa torna a far parlare di sé. E lo fa con una novità straordinaria, che nessuno si aspettava: un esemplare iconico, e unico al mondo. Come anticipato, l’annuncio è apparso sui canali social dell’azienda, la Casa ha intenzione di produrre un’esclusivissima versione della Superveloce, la Testalarga. Caratteristiche inedite, su base Superveloce, per una moto prodotta in un unico esemplare.

La gamma Superveloce

È così che MV Agusta ha intenzione di allargare la sua gamma Superveloce. Non ci saranno più “solo” la 800, la S, l’Alpine e la AGO, si aggiungerà anche lei, la mitica e unica Testalarga. Una moto che, secondo le dichiarazioni ufficiali della Casa, sarà in grado di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3 secondi e di raggiungere i 200 km/h da ferma in 9 secondi. Sono le stesse prestazioni della versione ‘base’ Superveloce da cui prende spunto l’esemplare unico, e questo fa chiaramente ipotizzare che il motore che verrà utilizzato sarà quindi lo stesso. In particolare, si tratta di un 3 cilindri da 798 cc in grado di sprigionare la potenza totale di 147 CV e 88 Nm di coppia. Dall’immagine che la Casa ha pubblicato sui suoi canali social, si vede che la Testalarga sarà nelle colorazioni rosso/grigio e giallo, e i cerchi e il telaio invece saranno in tinta oro.

Un pezzo unico

Unico, ma non tanto per dire: di questa moto MV Agusta realizzerà un solo esemplare al mondo. Un pezzo unico per la Superveloce Testalarga, questa è la decisione della Casa. Al momento l’azienda non ha dato molte comunicazioni ufficiali a riguardo, quindi non sappiamo quando la due ruote sarà presentata al pubblico, e nemmeno quanto costerà. Possiamo solo immaginare che, visto e considerati i prezzi della gamma Superveloce – che partono da 20.000 euro e che arrivano a 36.300 euro per la Alpine – il modello che possiamo condierare la punta di diamante non avrà certamente un prezzo inferiore a 40.000 euro, ma sicuramente molto più elevato. Non dimentichiamo infatti che si tratta di un esemplare unico. Restiamo in attesa di sapere, e quindi comunicarvi, tutti gli aggiornamenti da parte di MV Agusta.