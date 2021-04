MV Agusta Superveloce, la moto dallo stile retrò che incanta

editato in: da

MV Agusta aggiunge al ricco listino la nuova Superveloce S, aggiornando quella che è la gamma della sua icona modern classic sportiva. Una versione inedita, che ha un carattere ancora più da corsa, arricchita di dotazioni speciali del kit racing da pista.

La Casa ha lanciato, ottenendo enorme successo, la versione speciale con il marchio Alpine e anche la 75° Anniversario, andate in poco tempo sold out. Ora arriva sul mercato con la nuova variante della Superveloce, che prende ispirazione dal mondo delle corse, in cui il brand italiano si è fatto valere, e presenta forme e linee uniche, ereditando quelli che sono i valori della Casa di Varese.

La due ruote presenta il suo solito stile retrò, ben amalgamato con la tecnologia e le peculiarità della nostra epoca, per una moto che racconta la storia del marchio ma riesce comunque essere all’avanguardia e al passo con i tempi. Questi sono proprio i valori su cui si basa la classica racing di Schiranna, una moto unica nel suo genere. La Superveloce è arrivata sul mercato per la prima volta nel 2018 e da subito è riuscita a stupire tutti gli appassionati delle due ruote definendo un nuovo segmento di mercato; ha creato infatti quello che oggi chiamiamo il comparto delle racer neo-classiche, moto che propongono tecniche di ultima generazione, in una veste che riprende invece quelle degli anni Sessanta e Settanta.

La nuova Superveloce S per il 2021 propone inediti contenuti e punta a migliorare il feeling di guida. Telaio, motore, cambio ed elettronica: MV Agusta ha lavorato su ogni aspetto della Superveloce. Il prezzo della versione base è di 20.700 euro, mentre la S costa 23.600 euro. La moto vanta una potenza di 147 cavalli ed è in grado di raggiungere la velocità massima di 240 km/h.

La nuova MV Superveloce S porta l’attenzione ai dettagli all’estremo. Il nuovo esterno Surreal White mette in risalto le linee senza tempo, che sono state progettate in una galleria del vento. Le ruote a raggi sono un tributo molto elegante alle bici del passato, ma con l’efficienza e il peso di una ruota moderna. Il motore tre cilindri in linea è stato ottimizzato per migliorarne l’efficienza. La MV Agusta tre cilindri in linea è ancora una delle più potenti del suo genere.