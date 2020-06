MV Agusta: in promozione i modelli della Gamma Rosso

editato in: da

Finalmente, dopo mesi duri a causa del lockdown per l’epidemia di Coronavirus che ha bloccato tutta Italia e le attività commerciali, dal 4 maggio pian piano tutto sta ripartendo, o almeno, la voglia di rilanciarsi è forte.

Ogni azienda ne ha bisogno, lo stop forzato rivolto ha infatti messo a dura prova l’economia del Paese, il settore auto e moto purtroppo ha subito una crisi senza precedenti, una situazione che, nonostante la ripresa dell’attività, anche lo scorso mese ha non ha dato grandi segnali di positività, purtroppo. Ognuno cerca di fare del suo meglio per tornare alla normalità, e anche MV Agusta intraprende la sua nuova politica di rilancio e espansione del brand.

Infatti da inizio giugno è attiva la promozione relativa ai tre modelli della sua Gamma Rosso, Brutale 800, Dragster 800 e Turismo Veloce 800, i clienti ne potranno beneficiare sino alla fine del mese di luglio. Cosa prevede? La Casa collabora con Agos e rende le sue moto più accessibili a tutti coloro che sognano di mettersi alla guida di una MV Agusta.

Il Marchio lancia la formula di finanziamento che prevede una “partenza senza pensieri” con 24 rate iniziali. Con questa promozione speciale la Brutale 800 Rosso si può acquistare con un prezzo a partire da 9.900 euro, un anticipo e 24 rate iniziali da 99 euro al mese (TAN 5,95% – TAEG MAX 6,59%). Per la Dragster e la Turismo Veloce, le rate iniziali sono di 149 euro al mese (TAN 5,95% – TAEG MAX 6,64%).

I modelli della Gamma Rosso sono quelli che MV Agusta ha pensato per un pubblico giovane, desideroso di entrare nel mondo di questo brand e delle due ruote, già esigente però sia sulle performance, che sulla tecnologia e sul design. Hanno prezzi più accessibili e rappresentano l’entry level di qualità del marchio. Le soluzioni tecniche sono le stesse adottate dalla Casa per gli altri modelli della gamma MV Agusta come l’albero motore controrotante e il cambio estraibile. Il leggendario tre cilindri MV Agusta offre prestazioni, elasticità e dimensioni compatte.

Raffaele Giusta, Global Sales Director di MV Agusta Motor S.p.A., ha dichiarato: “Questa iniziativa è rivolta in particolare alle giovani generazioni di appassionati motociclisti, nel quadro della nostra politica di rilancio ed espansione del marchio. Permetterà loro di mettersi alla guida del loro sogno sin da subito, approfittando al massimo di questa estate di ripartenza, vivendola in piena libertà”.