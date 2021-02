MV Agusta svela la gamma delle naked 2021

editato in: da

La Brutale MV Agusta Serie Oro: votata la moto più bella dell’Eicma

Linee aggressive, motori omologati Euro 5, ciclistica inedita e un nuovo cambio: sono le caratteristiche che sfoggiano le nuove naked 2021 della gamma MV Agusta, oltre al comparto elettronico aggiornato. La Casa lancia le nuovissime Brutale RR e Dragster RR, le tre cilindri si aggiornano.

Iniziamo a parlare di Dragster. Oggi il brand lancia il suo restyling, la moto resta inimitabile, con una personalità unica. Le curve del serbatoio del carburante e del faro, la coda ondulata e le eleganti ruote a raggi incorniciano in maniera eccellente il motore a tre cilindri nel cuore della due ruote. Pronto per l’azione, pieno di esuberanza e di potenza.

Capace di reagire alla minima pressione dell’acceleratore, il motore tre cilindri da 140 CV e 87 Nm della Dragster RR SCS può contare su una gestione elettronica in continua evoluzione. La risposta estremamente sensibile è combinata con un avanzato sistema Smart Clutch, per consentire a questo sofisticato motore di raggiungere il suo pieno potenziale e i 244 km/h di velocità massima.

La nuova naked MV Agusta (a cui sono state dedicate delle serie speciali in passato) vanta un importante aggiornamento per il 2021 e si mostra ancora più sportiva. Sono state riprogettate le piastre del telaio tubolare a traliccio in acciaio, offrendo così una maggiore rigidità torsionale e longitudinale. La nuova MV Agusta Dragster RR 2021 si può prenotare sul sito ufficiale, con un prezzo di partenza di 20.000 euro. La Casa offre una garanzia di 3 anni su tutta la gamma, oltre a un’assistenza professionale.

La nuovissima Brutale è stata progettata per prestazioni al top, con miglioramenti al telaio, all’elettronica e al motore. Una doppia sella con un nuovo design dal comfort migliorato e un sottotelaio semplice e leggero rappresentano le ultime innovazioni tecniche, per un’esperienza di guida ancora migliore. Per non parlare di un design che ha sempre rifiutato di scendere a compromessi.

Una moto che fa venire la pelle d’oca, grazie al sound inimitabile. RR significa potenza e coppia, con 140 CV e 86 Nm il divertimento è assicurato. I miglioramenti che la Casa ha apportato alla distribuzione hanno permesso anche una riduzione degli attriti. Nuovo il sistema di scarico ad alta efficienza, gli iniettori sono stati ridisegnati per garantire una migliore atomizzazione del carburante. Anche la nuova MV Agusta Brutale RR raggiunge la velocità massima di 244 km/h.

L’evoluzione più importante la vediamo nell’elettronica. Debutta la piattaforma inerziale Imu sviluppata da e-Novia in esclusiva per MV Agusta che permette di avere il controllo di trazione, l’ABS con funzione cornering e il controllo di impennata Flc. Anche lei è ordinabile sul sito, con prezzi di listino che partono da 17.000 euro.