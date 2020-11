MV Agusta festeggia 75 anni con una moto speciale

editato in: da

MV Agusta Superveloce 800, la più attesa del 2019

Mv Agusta spegne le sue 75 candeline e per l’occasione lancia la sua nuova Superveloce, un’edizione speciale e limitata, dedicata proprio a questo importantissimo traguardo raggiunto dal brand di moto tra i più famosi al mondo.

Tra sabato 14 e domenica 15 novembre sono state aperte le prenotazioni sul nuovo sito ufficiale, lanciato anch’esso in occasione dei festeggiamenti. Secondo i piani della Casa, dopo 75 ore avrebbero dovuto chiudersi le prenotazioni online e invece in pochi secondi sono andati sold out tutti i 75 pezzi speciali della nuova Superveloce in edizione limitata.

Il sito è stato praticamente preso d’assalto da fan e collezionisti, l’intera produzione in un batter d’occhio è completamente esaurita, non è rimasto nemmeno un pezzo disponibile. Un successo che non ha davvero precedenti per una moto stupenda che incarna alla perfezione la tradizione di tecnologia, artigianalità ed eleganza che da 75 anni contraddistingue il marchio MV Agusta.

La Superveloce è una due ruote iconica, riconosciuta anche come eccellenza del design; è stata scelta come base per questo nuovo gioiello celebrativo, in quanto rappresenta il perfetto equilibrio tra l’estetica moderna e la tradizione agonistica del marchio. Il risultato è una moto dallo stile inappuntabile, che indossa il tricolore con orgoglio e sfoggia una raffinata ricercatezza nei dettagli, come i cerchi nero e oro e la selleria rossa in Alcantara. Il motore è lo stesso 3 cilindri in linea della Superveloce 800, derivato dalla F3 800, in grado di sprigionare 147 cavalli di potenza a 13.000 giri e di raggiungere una velocità massima che supera i 240 km/h.

Timur Sardarov, CEO MV Agusta Motor S.p.A., ha commentato: “Ero convinto del successo della Superveloce 75° Anniversario, ma non mi aspettavo che andasse esaurita in pochi secondi! A tutti quelli che non sono riusciti a prenotarla vorrei dire che il loro entusiasmo e la loro lealtà sono fonte di ispirazione per tutti noi, spingendoci a continuare ogni giorno, con orgoglio e immensa passione, a produrre le nostre moto, autentici pezzi d’arte motociclistica”.

Nell’anno del suo 75esimo anniversario, MV Agusta celebra la sua tradizione di eleganza, tecnologia e passione anche con un sito web completamente rinnovato, online dal 12 novembre, che offre una prospettiva fresca e attuale del brand, dei suoi prodotti e dei suoi progetti, oltre a riflettere l’immagine sempre attuale di una realtà che non ha mai smesso di crescere e progredire nei suoi 75 anni di vita.

Tutte le prenotazioni della nuova moto sul nuovo sito sono state accettate online con una fee di registrazione di 100 euro. La Superveloce 75° Anniversario presenta dettagli curatissimi e accessori dedicati, che la rendono ancora più esclusiva. La livrea, come vediamo, è ispirata al tricolore e, insieme alla grafica accattivante, ne esalta il lato emozionale, impreziosendola ulteriormente. Per la sua nuova moto speciale MV Agusta ha creato un kit dedicato, accompagnato da un certificato di autenticità.