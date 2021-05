MV Agusta F3, nuovo arrivo della gamma ROSSO

editato in: da

MV Agusta sforna un inedito bolide rosso, di nome e di fatto. La nuova F3, in aggressiva livrea rossa nelle foto di lancio, fa parte infatti della gamma ROSSO del prestigioso Marchio italiano. L’ultima MV Agusta F3 è caratterizzata da una carenatura integrale e dai semimanubri che le danno una chiara impronta sportiva.

La sua piattaforma a 3 cilindri ha ricevuto varie migliorie che ne hanno incrementato l’usabilità e le performance. Nonostante le sue qualità, si tratta di una motocicletta accessibile sia dal punto di vista del prezzo sia per la facilità di guida. La supersport di media cilindrata offre infine un’aumentata rigidità torsionale e longitudinale, grazie alla rivisitazione della zona dell’attacco del forcellone.

La famiglia ROSSO di MV Agusta è composta ora da 4 modelli rinnovati. Oltre alla F3, trovano posto Dragster, Brutale e Turismo Veloce. La nuova arrivata è quella che vanta il maggior numero di cavalli: 147 CV, per un peso di 173 kg. Seguono Dragster (anche in versione speciale denominata RR) e Brutale entrambe con 112 CV e la Turismo Veloce con 110 CV. Quest’ultima pochi mesi fa è stata consegnata in alcuni esemplari alla Polizia di Stato di Milano. Tutta la gamma prevede unità 3 cilindri e 800 di cilindrata (per la precisione 798 centimetri cubici).

Per quanto riguarda l’elettronica, MV Agusta ha montato sulla F3 una inedita piattaforma inerziale IMU, 100% ‘Made in Italy’. L’ABS, invece, è stato sviluppato da Continental, ed è dotato della funzione cornering. Infine il traction control (TC) entra in gioco ora in modo più preciso e tenendo conto dell’inclinazione della moto. Il dashboard da 5,5 pollici è in grado di dialogare con l’MV Ride App. Si tratta di una applicazione che permette al cliente di personalizzare la propria due ruote in numerosi aspetti, direttamente dallo Smartphone.

In più, la storica Casa varesina, che nel 2020 ha spento le sue prime 75 candeline, ha incrementato la rapidità della trasmissione. La F3 è dotata di un cambio Quick-Shift EAS 3.0, con funzione bidirezionale di terza generazione. I passaggi di rapporto sono così più morbidi e precisi, mediante anche il lavoro di un nuovo sensore. Infine la F3 è omologata Euro5, in rispetto delle ultime normative in materia di inquinamento.