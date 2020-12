MV Agusta e Alpine insieme per una moto esclusiva

editato in: da

MV Agusta e Alpine uniscono le forze per dare vita a una moto esclusiva in serie limitata di soli 110 esemplari: la Superveloce, ispirata all’Alpine A110 del leggendario brand francese che ha fatto la storia dell’automobilismo sportivo. La collaborazione è nata dalla passione per la meccanica e per il design che accomuna i fan di entrambi i marchi.

Un connubio perfetto quello tra MV Agusta e Alpine, lo storico marchio sportivo di Renault, che condividono un glorioso passato agonistico e una forte ispirazione nel creare emozioni uniche, attraverso la ricerca di soluzioni innovative e futuristiche, restando al tempo stesso fedeli alle proprie radici.

La Superveloce Alpine è dotata dell’iconico motore 3-cilindri in linea da 798 cc di MV Agusta, con una potenza di 147 cavalli a 13.000 giri. La nuova moto sportiva, realizzata in una serie limitata di sole 110 unità, raggiunge la velocità massima di 240km/h.

Sono tante le dotazioni esclusive della moto nata dalla collaborazione tra Alpine e MV Agusta che ha da poco celebrato i 75 anni della mitica Superveloce con un’edizione limitata: si va dal Cruise Control al Launch Control, passando per il cruscotto TFT con display da 5 pollici al sistema MV Ride App per il navigation mirroring che consente di controllare le impostazioni del motore e tenere d’occhio in tempo reale tutti i parametri elettronici.

Il Monaco Design Studio, la speciale divisione di MV Agusta votata alla creazione di esclusivi modelli su misura ha lavorato a stretto contatto con i progettisti di Alpine, dando vita a una moto che rappresenta la perfetta sintesi della personalità dei due marchi. La livrea blu è identica a quella della Alpine A 110 disponibile anche nella versione da Rally con un motore da 300 cavalli.

Il telaio traliccio è verniciato in grigio opaco, mentre le piastre e il forcellone sono in argento. Copricatena, parafango, copertura condotto e sottocarena sono componenti in carbonio. Il Racing Kit comprende: lo scarico a “3 vie” Arrow, la centralina con mappa dedicata, il tappo speciale del serbatoio con logo Alpine sulla cinghia, il coprisella passeggero, il telo coprimoto dedicato e il certificato Limited Edition.

La Superveloce Alpine, prodotta in una esclusiva serie limitata di soli 110 esemplari, sarà distribuita attraverso la rete di concessionari MV Agusta: il prezzo di listino è di 36.300 euro per il mercato italiano.