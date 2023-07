Motoraduno Guzzi: il tanto atteso programma dell’evento

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Laura Raso Il programma completo dell'edizione 2023 del Motoraduno Guzzi a Mandello

Finalmente torniamo a parlare di Moto Guzzi, uno degli eventi più attesi dell’anno, da motociclisti e guzzisti provenienti da tutto il mondo. Anche durante l’anno spesso si vedono appassionati posare con la loro Guzzi davanti al famosissimo cancello rosso dell’azienda a Mandello del Lario, ma tutti sono in attesa del week end di settembre in cui tutto il paese è in fermento per l’amata Aquila dalle ali spiegate.

L’edizione 2023 sarà da non perdere, tutti gli appassionati arriveranno come ogni anno a Mandello, dove il mito Moto Guzzi è nato ormai ben 102 anni fa: non vediamo l’ora.

Il programma

Confermato il programma per un week end all’insegna dei motori. Da ogni parte del mondo arriveranno motociclisti e fan dell’Aquila, pronti a riunirsi per una grandiosa festa, organizzata quest’anno da un nuovo gruppo di associazioni a cui fa capo Motoraduno Città della Moto Guzzi. In questi giorni ha preso vita il programma completo, che ci catapulta già con la mente a quelle meravigliose giornate.

Gli appuntamenti da non perdere

Durante le giornate del Motoraduno verrà celebrato il mitico Circuito del Lario, con una mostra dedicata al Lido di Mandello: quello che negli anni d’oro delle corse su strada era definito il Tourist Trophy italiano.

Ci sarà poi una fantastica esposizione di moto storiche, grazie alla quale sarà possibile sentire l’urlo di otto scarichi liberi, delle incredibili moto da competizione e storiche che hanno fatto la storia della Moto Guzzi. Torna anche la bella sfilata Moda e Motori, realizzata anche 5 anni fa, dove si vedranno tra affascinanti abiti d’epoca e bellissime Moto Guzzi.

Nel 1949 fu organizzato un raid da un gruppo di scout, la Freccia Rossa della Bontà, 25 Guzzini e un motocarro Ercole e un Airone partirono per raggiungere la Norvegia. A questa spedizione a settembre verrà dedicata una mostra speciale. Una delle più grandi novità sarà il mercato dell’Aquila, dedicato all’oggettistica Moto Guzzi.

Il Motoclub Val Chiavenna, che organizza il raduno dei Galletti, metterà in mostra tanti esemplari di questo meraviglioso scooter che ha fatto la storia.

L’Automotoclub Storico Italiano sarà presente nello spazio di fronte all’azienda con uno stand dedicato, per ricevere gadget e informazioni, insieme allo stando degli appassionati Moto Guzzi V7. Nella piazza centrale invece sarà esposta la mitica moto del Naco, Giuseppe Guzzi, un esemplare unico che partì alla volta di Capo Nord in solitaria nel 1928.

Durante i giorni del Motoraduno Guzzi 2023 l’Associazione Bimbi in Moto, nata dal talento del trial Emanuel Angius, insieme a Fabio Porchia ed Emiliano Cortenuova, farà provare ai bimbi a guidare le minimoto. E non è tutto, sarà anche possibile visitare la celebre Torre Maggiana, la torre del Barbarossa, del XII secolo.

Non dimentichiamo la nota Officina Giorgio Ripamonti, che noi abbiamo conosciuto nel dettaglio lo scorso anno, grazie all’intervista realizzata a Geki Trincavelli, pronipote del Ripamonti, dove nacque il primo prototipo Moto Guzzi, grazie all’ingegno di Carlo Guzzi: ci sarà grande festa.

Il venerdì e il sabato sera musica dal vivo per tutti, il rock’n’roll farà muovere tutti gli appassionati guzzisti durante l’evento più atteso dell’anno.

La Custom Road ospiterà poi una bellissima selezione di creazioni su base Moto Guzzi, dove sarà possibile ammirare la creatività e l’inventiva dei meccanici e preparatori. Come ogni anno, da non perdere la lotteria del Motoraduno: in palio una splendida Moto Guzzi V7 Stone e altri fantastici premi. Per rimanere aggiornati seguite il sito ufficiale e i canali social Instagram e Facebook.