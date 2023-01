Motor Bike Expo 2023, tra novità e tradizione

Fonte: foto di Carlo Portioli

Ultimo weekend di gennaio 2023: secondo stampa e tv le sciabolate di freddo artico si stanno abbattendo sul Bel Paese portando fiocchi fino a bassa quota. Per alcuni sono la dimostrazione che il riscaldamento globale non esiste, per altri invece sono proprio la dimostrazione che esiste…e giù ad azzuffarsi come gatti maschi in calore.

Noi, mantenendo una posizione più neutra ed istituzionale ci limiteremo a dire che, essendo gennaio, a Verona faceva freddo ma al sole tutto sommato si stava bene. Meno bene invece si stava cercando di raggiungere Verona Fiere in auto. Secondo un diabolico piano, la massiccia mobilitazione di forze dell’ordine e volontari aveva il compito di intercettare, deviare, bloccare, agevolare, far confluire e poi defluire, infine convogliare il traffico nel più grande ingorgo che la storia scaligera ricordi, in modo da offrire a residenti e visitatori qualcosa di cui parlare nei mesi a venire.

Oggi Motor Bike Expo è un evento che attira ogni tipo di appassionato di due ruote motorizzate e non solo, forse per questo Verona Fiere e le sue strade intorno iniziano a stare strette. Questa affollatissima edizione 2023 di Motor Bike Expo è stata una festosa sagra della motocicletta, stracolma di gente normale, di famiglie sorridenti, lontana da quell’evento di kustom kulture radicale che era fino a pochi anni fa. Eppure, in mezzo a tutto questo, non si è perso lo spirito originale: preparatori ed appassionati di custom si danno ancora appuntamento nei padiglioni 1 e 2 per vedere le idee che bollono in pentola, mentre in un altro stand Harley-Davidson e BMW, presente con il marchio Soulfuel dedicato ai modelli vicini alla filosofia custom, si guardano da vicino, separati solo dallo stand Wunderlich. Sono ormai questi due i marchi che si contendono il cuore e il portafoglio della maggior parte degli appassionati che desiderano acquistare un mezzo custom nuovo.

Le preparazioni sono satelliti impazziti che girano intorno a questi due pianeti. Sicuramente Harley continua ad essere la base preferita per le special, ma i preparatori guardano con più attenzione ai modelli vecchi: difficile trovare progetti convincenti su base HD nuove. Per i customizer Harley è tradizione estetica, sono esercizi di stile creativi sempre nel solco della tradizione. Per quanto riguarda BMW invece l’approccio dei preparatori è inverso: la regina delle special su base BMW è l’ultima arrivata R18. Con R18 tanti ci provano, ma pochi ci riescono perchè non è facile applicare i canoni estetici degli stili custom ed ottenere qualcosa di meglio della versione originale. Per qualche ragione legata alle linee, la R18 è un mezzo ostico da customizzare e per farlo servono sforzi creativi superiori alla media.

Chi ci è riuscito sicuramente è Radikal Deisgn con la sua Magnifica, un capolavoro ad altissimo livello di complessità e budget ma dal risultato fuori dal comune: una R18 tra la gioielleria steam-punk e il design retro. Geniale e fuori di testa anche l’idea della R18 Joker, con le sue colorazioni fluo, la semicarena e i mezzi manubri… e se la strada per customizzare la R18 fosse fuori dal perimetro dei soliti stili custom? Ad aggirarsi in questa edizione 2023 tra gli stand con le braccia dietro la schiena come umarèl intenti a guardare i lavori si capisce che MBE, nonostante la lunga strada fatta da quando era un evento dedicato a free bikers, HOG e gruppi MC, ha saputo mantenere il proprio spirito originale e la capacità di intercettare quello che succede nel mondo custom, le sue dinamiche, i trend estetici ed espressivi. Non sarà più quell’evento di nicchia per biker e motofreak, ma tutto va avanti ed è un bene quando non si perdono le proprie radici.