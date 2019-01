Motor Bike Expo 2019, la naked elettrica ThunderVolt di Loris Reggiani

editato in: da

Loris Reggiani ha scelto il grande evento di Verona che apre proprio stamane per presentare la sua grande novità al mondo.

Insieme a lui hanno deciso di presenziare un forte gruppo di campioni e appassionati, per dare sostegno all’amico e per rappresentare l’importanza del progetto eccezionale. Presenti infatti Loris Capirossi, Luca Cadalora, Roberto Locatelli, Alex Gramigni, che come sappiamo sono noti per i loro titoli mondiali. Il vice campione SBK nel 2000 Nori Haga e i figli, Marcellino Lucchi, Stefano Caracchi, Alex De Angelis, Graziano Rossi, Giovanni Di Pillo e Guido Meda, tutti uniti per la presentazione della naked elettrica ThunderVolt di Loris Reggiani.

Il padiglione n.8 da oggi sarà uno dei maggiori punti di interesse del MotorBike Expo Verona 2019, fino a domenica 20 gennaio. La pista tracciata in questo punto del Salone accoglierà le evoluzioni e le esibizioni dei campioni, permettendo al pubblico di festeggiare le due ruote incontrando gli idoli e osservandoli al di fuori delle solite gare.

MotorBike Expo 2019 è l’evento straordinario che il campione Loris Reggiani, una delle leggende del motociclismo sportivo nazionale, ha scelto per lanciare al mondo la sua novità. Si tratta della NK-E, la prima creatura del brand ThunderVolt che ha creato lui stesso insieme a Giuseppe Sassi e Bruno Greppi, anche loro sfegatati appassionati del mondo delle due ruote. La moto elettrica non solo è stata presentata in anteprima assoluta lasciando il pubblico a bocca aperta, ma girerà in diversi momenti in maniera del tutto silenziosa proprio sul circuito che, come abbiamo detto, è stato disegnato all’interno del padiglione.

La livrea della naked elettrica di Loris Reggiani è da Gran Premio, il telaio è racing in traliccio (della MiniGP di Sassi) ed è grande quanto una pit bike. Il motore elettrico è stato montato sulla ruota posteriore e le batterie sono ad altissimo rendimento. Per l’occasione sono stati invitati giornalisti, personaggi famosi, piloti di un certo spessore e amici e anche molti altri ospiti che potranno provare la moto silenziosa al MotorBike Expo Verona 2019 e raccontare quali sensazioni è in grado di trasmettere questa nuova elettrica a due ruote, misurando anche i propri tempi su pista.