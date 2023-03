Torna la MotoGp: orario del Gp di Portogallo con la novità Sprint Race

Fonte: foto ansa

Torna la MotoGp questo week-end con la prima gara del Mondiale 2023 sul circuito di Portimao in Portogallo.

Abbonati subito a NOW Tv e (disdici quando vuoi) per vedere tutta la MotoGp in diretta streaming

Tutti contro la Ducati di Bagnaia

La moto da battere è la Ducati del campione del Mondo Francesco Bagnaia che ha dominato i test di inizio stagione. ‘Pecco’ Bagnaia dovrà guardarsi le spalle dalla nutrita flotta di Ducati a partire dal compagno di squadra Enea Bastianini. Attenzione anche ai piloti Ducati del Team Mooney VR46 Racing Team, Luca Marini e Marco Bezzecchi, pronti a tornare in pista per confermare le ottime sensazioni della preseason.

Tra i probabili protagonisti ci saranno sicuramente Fabio Quartararo con la Yamaha e un Marc Marquez che andrà a caccia del suo nono titolo mondiale dopo dopo tre stagioni non facili. Da non escludere nella lotta anche l’ Aprilia degli spagnoli Espargarò e Vinales che guarda alla nuova stagione con rinnovate ambizioni e due moto in più in pista: il 2023, infatti, segnerà l’esordio in MotoGP del nuovo team satellite RNF, con Miguel Oliveira e Raul Fernandez.

Debutta la Sprint Race

La MotoGP 2023 si presenta con alcune grande novità grazie all’introduzione della Sprint Race e due nuovi Gran Premi in calendario. La Sprint Race ricorda molto la dinamica della gara “Sprint” della Formula Uno o la “Superpole Race” della Superbike. E’ a tutti gli effetti una gara su distanza dimezzata rispetto al GP. Il numero di giri da percorrere sarà dunque pari alla metà di quello del Gran Premio domenicale. Si disputerà il sabato pomeriggio e assegnerà punti valevoli per il Mondiale, ovviamente commisurati alla distanza. Il vincitore raccoglierà 12 punti, il secondo 9, il terzo 7 e via a scalare sino al nono classificato, accreditato di 1 punto.

Dove vederla in Tv e in streaming

Le prove, le qualifiche e le gare delle tre classi, compresa la Sprint Race della MotoGP, saranno trasmesse in diretta su Sky (canale 208) e in streaming su Now Tv. Sul canale del digitale terrestre TV8 andranno in onda in diretta le prove libere e le qualifiche delle tre classi nonché la Sprint Race della MotoGP, mentre domenica, in differita, le gare della Moto3, Moto2 e MotoGP.

Gli orari della gara di MotoGp a Portimao

Venerdì 24 marzo

Ore 11:45 – 12:30 MotoGP FP1

Ore 16:00 – 17:00 MotoGP FP2

Sabato 25 marzo

Ore 11:10 – 11:40 MotoGP FP3

Ore 11:50 – 12:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

Ore 16:00 – MotoGP Sprint Race

Domenica 26 marzo

Ore 15:00 – MotoGP Gara