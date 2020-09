MotoGp, seconda tappa a Misano: dove vedere il Gran Premio in TV

editato in: da

La MotoGp fa tappa nuovamente a Misano: seconda gara consecutiva sul circuito romagnolo per il Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini, l’ottavo appuntamento del Motomondiale 2020. Ad una settimana dal successo ottenuto da Franco Morbidelli davanti a Francesco Bagnaia e a Joan Mir, quest’ultimo capace di negare la gioia del podio a Valentino Rossi, la MotoGp corre nuovamente sul circuito intitolato Marco Simoncelli.

La gara della Classe Regina è in programma quest’oggi alle ore 14.00. Pole position per Maverick Viñales che partirà davanti a tutti: lo spagnolo della Yamaha ha ripetuto il giro più veloce in qualifica già ottenuto sabato scorso, conquistando di nuovo la prima fila. Delusione per Bagnaia che dovrà accontentarsi della quinta posizione sulla griglia: il pilota del Team Pramac, all’ultimo tentativo, aveva fatto registrare il giro più veloce, poi cancellato dai commissari di gara a causa del superamento dei limiti del tracciato.

Secondo miglior tempo in qualifica per Miller, seguito da Quartararo e Pol Espargarò. Solamente sedicesimo il fratello Aleix Espargarò che ha da poco avuto il piacere di provare, sul circuito austriaco del Red Bull Ring, la nuova Aprila Tuono V4 X. Settimo tempo per Valentino Rossi: al fianco del ‘Dottore’ partiranno Morbidelli e Danilo Petrucci.

Tutto aperto nelle prime posizioni della classifica generale del Campionato del Mondo MotoGp. In testa c’è Dovizioso della Ducati a quota 76 punti, seguito da Quartararo a 6 lunghezze di distanza. Miller è terzo a 64 punti, davanti a Mir, ñ e Rossi, compagni di squadra del team Yamaha al quale Abarth ha dedicato un’edizione speciale della 595 in serie limitata.

Il programma della seconda tappa di Misano prevede, dopo il warmup delle 8.15, la gara della MotoE alle ore 10.00. Un’ora più tardi tocca alla Moto3, mentre alle 12.20 si accendono i motori della Moto2. Gran finale alle 14.00 con la gara della MotoGp. Tutte le gare della giornata saranno visibili in diretta TV su Sky Sport Uno, su Sky Sport MotoGp, su DAZN e anche in chiaro su TV8.

Programmazione Gran Premio dell’Emila Romagna e della Riviera di Rimini

Domenica 20 settembre

ore 8.15: warm up Moto3, Moto2 e MotoGP

Ore 10.05: Gara MotoE

Ore 11.00: Gara Moto3

Ore 12.20: Gara Moto2

Ore 14.00: Gara MotoGp

