MotoGP 2022: nuova Aprilia, evoluzione di un progetto eccellente

Si festeggia quest’anno il 30esimo anniversario del primo titolo mondiale e il 2022 segna un momento importante nella giovane storia di Aprilia Racing in MotoGP. Il brand italiano guadagna infatti lo status di Factory Team, un altro ulteriore passo nel percorso di crescita che è stato evidente nelle ultime due stagioni e il cui trend positivo è stato suggellato dal podio di Silverstone dello scorso anno, un risultato mai raggiunto prima.

Nel 2021 Aleix Espargaró ha conquistato l’ottavo posto assoluto nella classifica mondiale, scalando nove posizioni e triplicando i punti ottenuti nel campionato precedente. Un grande risultato che deve essere solo la base di partenza dell’evoluzione 2022, una stagione che vede Aprilia al via con una RS-GP profondamente rivista nel rispetto di una base tecnica che si è dimostrata già buona.

I piloti che porteranno in pista le nuove RS-GP saranno di altissimo livello: il confermato “capitano” Aleix Espargaró, insieme a Maverick Viñales e, nel doppio ruolo di collaudatore e pilota wild-card, Lorenzo Savadori.

Le parole di Espargaró

Il pilota si è così espresso: “Non vedo l’ora di tornare in pista con la mia squadra. Dopo tanti anni insieme non si tratta più di semplici meccanici e tecnici, sono davvero parte della mia famiglia e da questo punto di vista la pausa invernale sembra sempre troppo lunga. Sono molto carico, anche se gli anni passano ho ancora la stessa fame di quando ho iniziato e fisicamente sono preparato al meglio. Per i primi test ho scelto un casco con una grafica dedicata a tutti i primi podi Aprilia nelle varie categorie, compreso quello ottenuto insieme a Silverstone. Mi sembra il modo giusto di iniziare la stagione e omaggiare la grande storia racing di questo marchio”.

Le dichiarazioni di Viñales e Savadori

Viñales aggiunge: “Dal primo momento in questa squadra ho capito di essere stato scelto per uno scopo, portare Aprilia in alto nella MotoGP moderna. Questo è l’obiettivo per cui tutti stiamo lavorando”. E Savadori: “Il ruolo di tester, considerando anche che farò qualche wild card, è molto importante in MotoGP. Tutti in Aprilia stanno lavorando tanto per far crescere ancora la RS-GP, ci confrontiamo in una categoria dove è indispensabile continuare ad investire tempo, risorse e impegno. Il livello generale degli avversari è altissimo ma noi siamo in crescita, dobbiamo mantenere questo trend”.

La nuova RS-GP

Il dirigente sportivo Massimo Rivola parla del 2022 come una stagione importante, quella in cui infatti finalmente Aprilia Racing entra in MotoGP come Factory Team, “proprio nel 30esimo anniversario del primo titolo Aprilia nel Motomondiale, con Alex Gramigni”. E sottolinea: “La RS-GP 2022 sarà, a mio parere, la moto più bella in griglia e spero anche tra le più veloci, credo che abbiamo fatto un lavoro importante, convinti della strada intrapresa. Abbiamo tre piloti di livello assoluto”.

Romano Albesiano, Technical Director Aprilia Racing, dichiara: “La RS-GP 2022 è una evoluzione molto profonda della base eccellente utilizzata nel 2021. Ci siamo concentrati sulle aree di performance principali: il motore presenta profonde novità interne mantenendo il layout precedente, l’aerodinamica è in continua evoluzione, mentre la parte ciclistica e software è stata rivista con l’obiettivo di migliorare aspetti importanti come la frenata, l’accelerazione e la strategia di partenza. Abbiamo tre piloti con caratteristiche molto diverse, e questo ci consente di sviluppare una moto che sia efficace in un range più ampio di necessità. Sono convinto che avremo delle buone carte da giocare nel campionato 2022”.