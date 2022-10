Moto usate: cinque affari per viaggiare a due ruote

La stagione invernale si avvicina e per molti motociclisti giunge il momento di fare delle scelte: parcheggiare la propria moto in garage con tutti gli accorgimenti per i mesi in cui resterà ferma al caldo, o portarla in concessionaria per venderla e cambiare modello. Nel secondo caso il mercato dell’usato si arricchisce di perle che, non si capisce bene come, tornando nei saloni diventano affari d’oro. Si possono infatti trovare ottime occasioni e uno dei segmenti più interessanti è certamente quello delle touring e sport tourer. Abbiamo selezionato alcuni modelli che si possono trovare in vetrina o sui siti e che, per una spesa dimezzata, hanno ancora molto da offrire ai fortunati che se le porteranno a casa.

APRILIA CAPONORD 1200 RALLY

Adatta al turismo a lungo raggio, è stata la moto che nel 2001 aveva inaugurato il segmento delle crossover. Nel 2013, la versione Rally dell’Aprilia Caponord 1200, ne interpretava le versione più avventurosa con accessori dedicati come le borse in alluminio, le protezioni tubolari per motore e telaio, ruota anteriore da 19” a raggi e fari a led supplementari.

L’intento era quello di mettersi al pari del segmento adventure delle case concorrenti come BMW, Triumph, Suzuki e KTM. Il bicilindrico a V di 90° era sempre il 1.197 della versione base con 125 Cv, che venivano erogati in maniera più dolce per migliorare la guida e il comfort in virtù dei lunghi viaggi se si uasava la mappatura touring. Per i più esperti c’è la sport, mentre la rain adatta a regolare tutte le risposte del motore in caso di pioggia. Fuori listino in favore della nuova con quattro cilindri, la si può acquistare ad un prezzo di 8.050 euro che sale fino ai 9.150 per una versione del 2015.

MOTO GUZZI NORGE 1200 GT 8V ABS

Se Capo Nord è in Norvegia, non c’è niente di più suggestivo che andarvi con una Moto Guzzi Norge 1200 GT 8 V ABS. Quando uscì la serie del 2011, era la granturismo di Mandello Lario e portava come novità il bicilindrico a V da 1.151 cc, che condivideva con i modelli Griso e Stelvio dell’epoca e con quattro valvole per cilindro, era più potente della versione precedente. Esteticamente curata, le semicarene venivano per la prima volta integrate nel serbatoio e montava un parabrezza regolabile elettricamente.

Ciclisticamente offre un buon compromesso tra guida sportiva e turistica, ma pensava anche alla sicurezza con l’ABS che era di serie in supporto a due dischi dei freni anteriori di 320 mm. Era dotata di manopole riscaldate, borse laterali, cavalletto centrale e computer di bordo di serie. Si collocava tra le più costose del segmento, ma oggi la si può trovare usata in ottime condizioni a una prezzo che varia tra i 6.300 e i 5.250 per una pezzo del 2012.

SUZUKI V-STROM DL 650 ABS

Per la casa di Hamamatsu, l’ideale per viaggiare è da anni un compromesso storico tra il turismo e l’enduro stradale. Per sintetizzare il concetto è stata creata la Suzuki V-Strom DL 650, capace di cavarsela in ogni situazione. L’obbiettivo di una moto totale non era la principale causa del progetto, ma lo è diventata vedendo come dalla sua uscita ha riscontrato il consenso di viaggiatori che cercavano una guida comoda e al tempo stesso sportiva e divertente. Il duo punto di forza era la facilità d’uso grazie ad un bicilindrico a V corposo quanto elastico, che permette di scordarsi del cambio per un po’.

Per tali caratteristiche è una moto che si addice al quotidiano e negli anni è stata apprezzata anche in mezzo al traffico, proprio perché si adatta a tutti i fondi, come il pavè o i dossi. Potendo personalizzarla, per la V-Strom sono stati creati molti accessori che la rendono la moto perfetta per ogni diverso utente. Con soli, si fa per dire 68 Cv, è la moto ideale per godersi il viaggio senza stress anche fra i tornanti di montagna, laddove diventa intuitiva come un motard. Tra le migliori come rapporto qualità prezzo quando uscì, è uno degli affari più economici del mercato usato e con una cifra variabile tra 2.650 e 3.150, si può acquistare una moto del 2012.

MOTO MORINI GRANPASSO

A fronte di un relativo successo commerciale, Moto Morini Granpasso è stato il crossover della marca bolognese che ne ha rilanciato il ritorno in grande stile. Dalle linee tutt’altro che dolci, questa bicilindrica con telaio a traliccio presentata nel 2008, era l’essenza esatta del turismo e del fuoristrada. Un turismo veloce e agile come la ciclistica in supporto del potente bicilindrico a V da 1.187 cc da 118 Cv. Essendo una sportiva nel suo genere, la Granpasso poteva sembrare difficile e scomoda, ma grazie a tarature azzeccate e un buon compromesso tra freni, sospensioni, cerchi a razze e frizione anti saltellamento, risultava comoda e facile da guidare.

Aggressiva come tutta la gamma Morini, ai bassi regimi il motore strappava con energia. Il bello di questa moto è che se non piacque per il design e le linee troppo spartane, a comprarla oggi, ormai fuori listino da dieci anni, si rischia di portare a casa un pezzo originale che potrebbe diventare un grande cult per gli amanti della tipologia. Usata del 2012 la si può pagare una cifra compresa tra i 5.100 e i 4.350 euro.

BMW R 1200 RT ABS (‘11)

The last, but not the least, merita il finale di questo articolo la BMW R1200 RT ABS del 2011. Questa moto che oggi la si trova nuova e continuamente rinnovata, è definita dagli esperti la turistica migliore del mercato. Ricca, curata e dettagliata all’inverosimile nel 2011 era l’ammiraglia della casa bavarese che aveva impreziosito il modello con tecnologia e dotazioni di livello.

Dalla semplice radio al computer di bordo, ogni accorgimento era stato studiato e prodotto per essere la moto da viaggio per eccellenza. Il parabrezza regolabile elettricamente è in grado di difendere dalla pioggia e la carena fornisce una protezione eccezionale anche da vento contrario. Studiata per fendere l’aria, non ci si bagna nemmeno i piedi.

Ciò che continua a conquistare di una RT è certamente il leggendario bicilindrico boxer, emblema di BMW Motorrad, che con la cilindrata di 1.170 per 108 Cv in grado di viaggiare su medie alte, senza stancare il conducente. Il difetto più grande dell’RT è proprio il limite del pilota. Un modello tra il 2012 e il 2014 può costare tra i 5.700 e i 7.550 euro.