Le moto più vendute: in vetta sei modelli Honda

Honda continua a essere uno dei brand preferiti in assoluto dai motociclisti italiani. Nonostante il maltempo e la pioggia non cessino di “guastare” queste prime giornate calde e lunghe, in preparazione all’arrivo dell’estate, gli appassionati di due ruote non demordono.

E infatti il mercato moto e scooter in Italia ha segnato un buon +11,8% per il numero di immatricolazioni nel mese di maggio 2023, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un contesto più che positivo, in cui Honda resta leader e dà la spinta che ci si aspettava con la piena disponibilità dei nuovi modelli.

La moto più venduta a maggio

La moto più venduta in assoluto a maggio è stata la nuova Honda XL750 Transalp, che ha registrato un totale di ben 699 unità vendute, un ottimo traguardo. Gli appassionati hanno accolto questo modello con straordinario entusiasmo, e il trend positivo accompagnerà le due ruote anche nei prossimi mesi quando il sole comincerà finalmente a splendere sul nostro Paese, o almeno, è quello che tutti ci auguriamo, visto che tra un paio di settimane sarà ufficialmente estate e inizieranno le prime vacanze.

Lo scooter più venduto

In testa alla classifica nella categoria scooter c’è un altro modello di Honda, l’SH350i, quello che viene definito il re dei “ruota alta” e degli scooter in generale. Immatricola in tutto 1.266 unità il mese scorso, con ben 6.064 immatricolazioni sul totale annuo, è lo scooter più venduto in Italia.

Honda domina le vendite

Non va tanto diversamente se ci concentriamo a osservare la situazione dei macro-segmenti. Honda è prima nel settore moto con 2.331 unità immatricolate a maggio (quota del 12,8%) e 8.845 sull’anno (quota del 12,2%). Stesso risultato sorprendente anche nel segmento degli scooter, con 7.050 unità a maggio (31,5%) e 29.505 sull’anno (37,4%). La somma conferma Honda primo brand in Italia con 9.381 unità immatricolate a maggio e 38.350 unità dall’inizio del 2023.

Il dettaglio dei modelli best seller mostra molte conferme. Continua a essere una delle moto più amate sul mercato italiano anche l’Africa Twin (la prova su strada), che nelle due versioni totalizza 394 unità a maggio e 2.317 dall’inizio dell’anno.

La nuova Hornet 750 non è da meno, continua infatti il successo della naked di media cilindrata, terza a maggio con 316 unità immatricolate e seconda sul totale annuo con 1.227 moto targate. La NT1100 è la moto touring più venduta in Italia, con 331 immatricolazioni. Ottimo risultato anche per Honda X-ADV 750, l’unico “SUV a due ruote” che con 3.555 unità vendute è diventato un vero e proprio oggetto del desiderio.

Non potevano mancare nella classifica dei più venduti anche gli SH125 e SH150i, primi in classifica sia nel mese di maggio, rispettivamente con 1.410 e 971 immatricolazioni, che sul totale annuo, con 4.482 e 4.354 unità vendute rispettivamente, e in grado di lasciare tra l’altro un enorme abisso tra loro e i brand che li seguono nella classifica. Non dimenticate che la Casa motociclistica organizza gli imperdibili Honda Live Tour, le famose prove su strada che ogni anno attirano centinaia di appassionati motociclisti. A giugno si è tenuta quella di San Salvo (CH), Honda sarà poi presenta a Vittorio Veneto (TV), Ponte di Legno (BS), Roma e infine al Sestrière (TO).