Le moto più vendute a luglio: la grande ascesa continua

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: iStock Le moto più vendute, la classifica in Italia

Gli italiani continuano la loro estate comprando nuove moto, la voglia di viaggi on the road o di piccole gite fuoriporta su due ruote li spinge all’acquisto. E così il mercato continua anche a luglio con il segno positivo, con un buon +16,9%.

I preferiti sono gli scooter e le moto, rallenta invece la vendita dei ciclomotori. Il mese di giugno aveva fatto registrato un +16,8% per il mercato delle due ruote in Italia, quindi direi che la crescita continua in maniera costante.

Le immatricolazioni in Italia

Secondo i dati del MIT elaborati dall’UNRAE, i veicoli venduti sono stati in tutto 38.478. Gli scooter sono i più apprezzati in questo momento dagli italiani, che hanno visto un numero di immatricolazioni pari a 20.999 nel mese di luglio, con una crescita del 23,15% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Ma anche le moto se la cavano bene, le unità vendute sono state in tutto 15.084, con un buon +14,51%. I ciclomotori invece continuano la battuta d’arresto già registrata nei mesi scorsi, concludono luglio con 2.395 vendite, segnando un -10,23%.

Ottimi risultati: previsioni 2023

Il 2023 potrebbe essere un anno da record per il settore delle due ruote, visto che i numeri collezionati nei primi sette mesi dell’anno sono praticamente paria quelli raggiunti in dieci mesi lo scorso anno. Ancora una volta gli scooter trainano le vendite, anche quando parliamo del periodo gennaio-luglio: i volumi di vendita raggiunti nello stesso periodo del 2022 infatti aumentano del 24,6%, con un totale di 123.470 immatricolazioni.

Anche le moto continuano il loro periodo di splendore, con 104.557 unità vendute fino a luglio e un aumento del 13,33%. Come abbiamo già detto invece non se la passano bene i ciclomotori: le unità immatricolate sono state in tutto 12.401 nei primi sette mesi del 2023, in calo del 13,38% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Gli scooter più venduti

Ad avere la meglio quindi sono ancora una volta gli scooter, e in vetta alla classifica dei più venduti nei primi sette mesi dell’anno c’è sempre il modello più amato in assoluto, l’Honda SH, questa volta in versione 125. Slitta al secondo posto Honda SH350 e al terzo posto Honda SH150: il podio è loro. Seguono poi nella Top 10 Kymco Agility 125 R16, Piaggio Liberty 125 e Beverly 300 al quinto e sesto posto, e ancora Honda ADV350, X-ADV 750 e Forza 350 inseguono, chiude la classifica Piaggio Beverly 400.

Le moto più vendute

Al primo posto della classifica delle moto più vendute da gennaio a luglio 2023 in Italia c’è Benelli TRK 502/502 X. Secondo posto per BMW R 1250 GS, e sul terzo gradino del podio troviamo Honda Africa Twin. Quarto e quinto posto per Yamaha Tracer 9 e Ténéré 700, in sesta posizione si piazza la Ducati Multistrada V4 e segue la Honda XL750 Transalp. In ottava posizione nella Top 10 c’è Moto Guzzi V7, seguono infine Moto Morini X-Cape e Honda CB750 Hornet.

I ciclomotori più venduti

Anche in questo caso c’è sempre una certezza: Piaggio Liberty, al primo posto della Top Ten. Secondo posto per Fantic Motor con Enduro e Motard, terzo posto per Beta RR 50 Motard, scende in quarta posizione invece l’elettrico Askoll ES1. Beta RR 50 Enduro in quinta posizione, e seguono poi SYM Symphony 50, Vespa Primavera 50 e Kymco Agility 50 R16. Al nono posto per la prima volta spunta lei: la moto elettrica TL 4000 Sting di Talaria Power, e infine la Vent 50 chiude la classifica.