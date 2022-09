Fonte: Ufficio Stampa Moto Guzzi Moto Guzzi presenta la nuova V7 Stone Special Edition

A Mandello del Lario è festa grande per i 100 anni di Moto Guzzi, iconico marchio del paese sulle sponde del Lago di Como che con la sua Aquila ha emozionato e appassionato milioni di motociclisti nella sua lunga storia. Nei giorni dei festeggiamenti oltre a far emergere le pagine storiche del brand, c’è anche spazio per una ventata di novità che porta con sé un nuovo modello due ruote in edizione speciale che ripercorre i passi di una moto lanciata di recente da Moto Guzzi.

Parliamo di Moto Guzzi V7 Stone Special Edition, prima inedita proposta della V7 Stone dal carattere decisamente dinamico che segue, due anni dopo l’esordio sul mercato, il lancio dell’ultima generazione di V7.

Moto Guzzi V7 Stone Special Edition, novità dell’Aquila

Presentata in occasione delle GMG, le Giornate Mondiali Moto Guzzi, la nuova Moto Guzzi V7 Stone Special Edition riprende quel carattere forte e autentico della V7, motocicletta essenziale e vera e propria best seller del marchio (qui vi abbiamo parlato dei record registrati in Italia). A meno di due anni dall’esordio dell’ultima generazione di V7 lanciata nella primavera del 2021, l’arrivo della nuova due ruote di Mandello del Lario è stato accolto con curiosità e fiducia, per una motocicletta che vuole unire tradizione e innovazione.

Rispetto alla versione Stone, la più contemporanea della famiglia, Moto Guzzi V7 Stone Special Edition abbandona le tinte opache per vestire la speciale colorazione lucida dedicata Shining Black, arricchita sul serbatoio da grafiche con dettagli rossi che richiamano la tradizione stilistica dei modelli più sportivi dell’Aquila. La sportività, poi, viene sottolineata anche dalle molle degli ammortizzatori verniciate in rosso e dalle cuciture rosse a contrasto della sella, anch’essa dedicata a questo modello unico.

Per sottolineare l’unicità del modello, che sarà disponibile presso la rete Moto Guzzi a partire dal mese di ottobre al prezzo di 9.999 euro, la Casa ha pensato di arricchire il riser del manubrio con una targhetta che identifica l’edizione speciale (qui vi abbiamo raccontato l’emozionante incontro a Mandello del Lario nei giorni di festa di Moto Guzzi).

Fonte: Ufficio Stampa Moto Guzzi

Una moto “muscolare”

Mentre a Eicma 2021 sono stati tolti i veli alla nuova V100 Mandello per celebrare il centenario del marchio, Moto Guzzi ha atteso la grande festa rinviata al 2022 per presentare l’edizione speciale della V7 Stone. Si tratta di una moto dal profilo filante e dinamico anche grazie all’allestimento che prevede gli specchi retrovisori “bar end” e il tappo per il rifornimento in alluminio ricavato dal pieno anodizzato nero. Diverse anche le personalizzazione che si estendono anche al twin 850 Moto Guzzi, con i coperchi delle teste in un inedito color grafite e le protezioni dei corpi farfallati in alluminio anodizzato nero.

Alla moto è donato poi un aspetto ancor più “muscolare” grazie all’impianto di scarico by Arrow (che sarà disponibile come accessorio per tutte le Moto Guzzi V7) con terminali marchiati Moto Guzzi, col quale la Moto Guzzi V7 Stone Special Edition guadagna anche migliori prestazioni, sia sul fronte della potenza che della coppia massima. In chiave potenza, infatti, si sale da 48 a 49 kW (66,5 CV) a 6700 giri/min, mentre la coppia massima cresce da 73 a 75 Nm a 4900 giri/min.