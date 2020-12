Moto Guzzi V7 pronta per il lancio: i prezzi

editato in: da

La nuova gamma Moto Guzzi V7 è appena stata presentata online dalla storica Casa mandellese, oggi ormai è pronta ad arrivare sul mercato. Già da gennaio 2021 infatti potremo vedere la nuovissima due ruote nelle concessionarie italiane del brand, per tutti gli appassionati di due ruote.

La moto è stata rinnovata in particolare nel design e nella forma, ma anche nella tecnologia; e non dimentichiamo che quest’anno la V7 adotta il nuovo motore 850 cc. La moderna edizione di questa due ruote storica nasce dopo tanti anni di successo del modello, e con il nuovo propulsore regala ai motociclisti la potenza di 65 cavalli, oltre a prestazioni molto brillanti in sella.

Moto Guzzi V7 è nuova, è più confortevole e moderna, ma ciò non significa che la moto sia stata rivoluzionata, anzi. Continua a mantenere il carattere e l’autenticità tipici del patrimonio Moto Guzzi, che ne hanno decretato il successo negli anni. Il primo esemplare fu lanciato 50 anni fa e oggi la Casa mandellese vicina al suo centenario è orgogliosa di presentare l’evoluzione nella storia della V7, simbolo di moto italiana riconosciuto nel mondo.

Il naming della due ruote con la numerazione progressiva in numeri romani ha caratterizzato le differenti evoluzioni del modello dal suo ritorno sul mercato nel 2007. Oggi questo cambia, il rinnovamento della V7 è molto profondo. Le varianti disponibili per la clientela appassionata sono due, il modello Stone dai contenuti contemporanei e il modello Special, per chi preferisce immergersi ancora nelle caratteristiche classiche e eleganti che hanno fatto la storia di questa moto.

Il motore deriva da quello della V85 TT, l’enduro italiana presentata lo scorso anno, si tratta del più recente e moderno realizzato oggi a Mandello. La potenza massima arriva oggi a 65 CV, la coppia a 73 Nm a 5000 giri/min. La nuova Moto Guzzi V7 disponibile a partire da gennaio 2021 è più completa nelle dotazioni e mostra una maturità superiore.

La nuova Moto Guzzi V7 Stone è disponibile in tre colorazioni satinate: Nero Ruvido, Azzurro Ghiaccio e Arancione Rame, la V7 Special, più classica e elegante, viene offerta invece in Blu Formale o Grigio Casual. Il telaio è stato completamente rinnovato, oggi vediamo nuovi elementi in acciaio nella zona del cannotto di sterzo, una nuova sella a doppia altezza e inediti ammortizzatori, che assicurano più comodità. Nuovissimo per Moto Guzzi V7 anche l’impianto di illuminazione full LED. I prezzi partiranno da 8.840 euro per la versione Stone, la più essenziale, e 9.140 euro per la Special.