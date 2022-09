Moto Guzzi V100 Mandello entra in un nuovo mondo

Fonte: Ufficio Stampa Piaggio - Moto Guzzi Moto Guzzi V100 Mandello, la moto che rende divertente ogni curva

Moto Guzzi, fresca dei festeggiamenti per i 100 + 1 anni dalla nascita dell’azienda, torna a far parlare di sé e presenta “Viaggio nel Tempo”, un albo a fumetti firmato Marvel Entertainment interamente dedicato alla nuova creatura della Casa, la V100 Mandello di cui abbiamo tanto parlato nei giorni scorsi. La nuova e attesissima Moto Guzzi è protagonista in una storia dai ritmi serrati al fianco di Wolverine, uno dei super-eroi più iconici e popolari dell’universo Marvel.

Il Viaggio nel Tempo di Moto Guzzi V100 Mandello

In “Viaggio nel Tempo” il mutante più amato si trova a combattere contro i fantasmi del suo passato e a dover fronteggiare l’assalto di Bullseye, uno tra i supervillain più letali e pericolosi della Marvel. In questa trama entra come protagonista assoluta la nuova Moto Guzzi V100 Mandello, che incrocia la sua storia con quella di Wolverine e con la vicenda di una donna che ritorna dal suo passato.

Per i lettori sarà un racconto ricco di colpi di scena, tra i quali uno spettacolare inseguimento nel corso del quale Moto Guzzi V100 si dimostra una compagna potente e veloce per il mutante dagli artigli di adamantio. E avremo modo anche di vedere come già nel passato le strade di Wolverine e Moto Guzzi si erano già incrociate, grazie a una V7 prima serie, uno dei modelli più iconici della Casa motociclistica italiana nata a Mandello del Lario nel 1921.

La nuova Moto Guzzi V100 Mandello

Moto Guzzi V100 Mandello è la nuovissima proposta della Casa dell’Aquila, una moto nata per celebrare i 100 anni del brand e che proietta Moto Guzzi verso un nuovo secolo di storia.

La due ruote mandellese è dotata di tecnologie all’avanguardia sia nell’inedito bicilindrico raffreddato ad acqua sia nel ricchissimo pacchetto di supporti elettronici alla guida. Moto Guzzi V100 Mandello apre un capitolo tutto nuovo nella storia del marchio italiano, unendo la sportività e la brillantezza da vera roadster sui percorsi guidati, alla vocazione al viaggio e alla scoperta che sono da sempre nell’anima di ogni Moto Guzzi.

La nuova V100 è stata presentata lo scorso anno a EICMA. Cento, come il primo secolo di storia appena passato, fatto di passione, competenza, innovazione, successi sportivi e commerciali. Cento, come il secondo secolo appena iniziato. Cento, per segnare, secondo la tradizione Moto Guzzi, la cilindrata del nuovo modernissimo propulsore, base di una famiglia di motociclette di nuova generazione, che vedranno la luce nei prossimi anni. Moto Guzzi V100 Mandello è una moto che sfugge al conformismo e che unisce la brillantezza sui percorsi guidati alla vocazione al viaggio.

La Moto Guzzi che non c’è mai stata, caratterizzata da tecnologie di ultima generazione, una porta aperta su futuro del marchio, soluzioni tecniche e aerodinamiche di ultima generazione. Innovativa anche nel design che, come in tutte le Moto Guzzi, parte dalla valorizzazione del bicilindrico, unico e inimitabile. Le linee reinterpretano in chiave moderna i capisaldi tipici del linguaggio stilistico della Casa. Una moto del XXI secolo, nello stile e nella tecnica, che valorizza il carattere e l’autenticità tipica di tutte le Moto Guzzi. È oltretutto la prima Moto Guzzi spinta dal nuovo propulsore “compact block”, dalle raffinate caratteristiche tecniche.

Viaggio nel Tempo – Journey of Time sarà disponibile nelle versioni italiana e inglese da ottobre presso i bookshop del Museo Moto Guzzi a Mandello del Lario e del Museo Piaggio a Pontedera e presso i dealer Moto Guzzi che aderiscono all’iniziativa.