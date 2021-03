Moto Guzzi: un successo che dura da 100 anni

editato in: da

Cento anni di Moto Guzzi, il mito dell’Aquila raggiunge questo importante anniversario. Roberto Colaninno, presidente e AD del Gruppo Piaggio, dichiara: “I 100 anni di Moto Guzzi sono un momento di grande orgoglio per tutta l’industria italiana. Un brand che vive una seconda giovinezza e continua a muovere la passione di migliaia di motociclisti nel mondo”.

Oggi 15 marzo 2021 Moto Guzzi festeggia i suoi primi e leggendari 100 anni. Un secolo di storia, di splendide motociclette, di vittorie, di avventure, di personaggi straordinari che hanno costruito il mito del Marchio dell’Aquila. La gamma di moto è profondamente rinnovata, mantiene intatti i valori di stile e autenticità del marchio. Ogni modello è creato nel rispetto di un’identità unica e autentica, bilanciando lo stile classico con la tecnologia di avanguardia.

Roberto Colaninno: “Capacità di innovazione, coraggio nel riuscire ad anticipare i tempi, spirito competitivo, amore per il prodotto e attenzione meticolosa alla qualità delle produzioni sono i talenti che Moto Guzzi ha saputo unire negli anni a un rapporto unico con il suo territorio. Dal 1921 a oggi, ogni Moto Guzzi che ha percorso le strade del mondo è infatti nata nello stabilimento di Mandello del Lario, proprio lì dove la storia ebbe inizio esattamente un secolo fa. E tutto ciò continuerà anche nel suo secondo secolo di storia. Un’eccellenza tutta italiana, che ha fatto la storia del nostro paese senza mai invecchiare e che continua a muovere la passione più autentica di migliaia di guzzisti in tutto il mondo”.

L’aquila ad ali spiegate trae origine dalla comune militanza dei fondatori Carlo Guzzi e Giorgio Parodi nel Servizio Aereo della Regia Marina durante la Prima Guerra Mondiale. Proprio durante il conflitto i due amici, insieme al pilota Giovanni Ravelli decisero di dedicarsi, a guerra finita, alla costruzione di motociclette. Ravelli però non potè mai coronare il suo sogno perché vittima di un incidente nel 1919. Guzzi e Parodi scelsero l’Aquila come simbolo anche per ricordare l’amico.

Nei suoi 100 anni Moto Guzzi ha firmato vittorie sui circuiti di tutto il mondo, portando il tricolore su ben 14 Titoli Mondiali. Moto Guzzi è stata inoltre, sin dalle sue origini, la moto dei grandi viaggi. Era il 1928 quando Giuseppe Guzzi raggiunse il circolo polare in sella alla GT “Norge” e quella tradizione continua con viaggiatori che ogni giorno, e in ogni parte del mondo, partono in sella alla loro Moto Guzzi verso mete lontane.

Oggi Moto Guzzi è parte fondamentale del Gruppo Piaggio, primo produttore europeo di moto e scooter, che ne ha preservato i caratteri originali, promosso i valori e riportata a un ruolo da protagonista. I motociclisti saranno protagonisti delle GMG – Giornate Mondiali Moto Guzzi – che, a Mandello del Lario dal 9 al 12 settembre, saranno il momento più alto dei festeggiamenti nell’anno del centenario, la festa più grande per un compleanno così speciale. Era esattamente il 15 marzo 1921, come abbiamo raccontato tempo fa, quando venne costituita la “Società Anonima Moto Guzzi”, avente per oggetto “La fabbricazione e la vendita di motociclette e ogni altra attività attinente o collegata all’industria metalmeccanica”.