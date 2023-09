Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Circa 35mila presenze al Motoraduno Guzzi 2023

Grande record di presenze per la festa della Moto Guzzi a Mandello del Lario, come la Casa stessa sottolinea: si conferma un appuntamento classico e imprescindibile del motociclismo europeo, con visitatori provenienti da tutto il mondo.

L’amore per Moto Guzzi

È uno dei brand su due ruote tra i più amati e rispettati, in grado di attrarre migliaia di persone di differenti generazioni e nazionalità. Tutti presenti a Mandello del Lario, dove sorge lo storico stabilimento in cui tutto è iniziato ormai 102 anni fa.

I motociclisti arrivano ogni anno numerosi, uniti dalla comune passione per le moto dell’Aquila. La fabbrica è stata, come sempre, l’epicentro della passione guzzista: da giovedì 7 a domenica 10 settembre ha radunato infatti circa 35mila persone che hanno partecipato all’edizione del 2023 di Moto Guzzi Open House.

Presenze da tutta Europa, ma anche dagli Stati Uniti, dalla Turchia e perfino dall’Australia. Una grandissima famiglia. Nei quattro giorni di festa è stato possibile visitare il Museo Moto Guzzi, rinnovato e recentemente arricchito con cimeli inediti e nuove motociclette appena restaurate. I visitatori del museo e della fabbrica potuto anche effettuare il test ride della gamma intera (su prenotazione).

Presenze da record

Sabato 9 e domenica 10 settembre presenze record nello stabilimento di Mandello, che si conferma uno dei luoghi più simbolici della storia dei motori, tra i più famosi al mondo.

Un luogo ricco di storia, che ha accompagnato lo sviluppo industriale italiano e l’affermazione di Moto Guzzi a livello mondiale. È stato possibile visitare la fabbrica nelle sue linee di assemblaggio veicoli e motori e nella parte più storica rappresentata dalla Galleria del Vento.

Grazie alla partnership con Virgin Radio, il Moto Guzzi Village è stato il centro vitale della festa. Sul palco, accolti da DJ Ringo, solo saliti ospiti che hanno parlato di corse, di viaggi e di avventure. Dal Village sono partiti più di mille test ride delle Moto Guzzi in gamma.

La Casa ha messo in esposizione tutta l’attuale gamma di motociclette Moto Guzzi, tra cui la neonata V7 Stone Corsa, svelata a Open House per la prima volta, tra le protagoniste della manifestazione. In mostra anche i gioielli unici realizzati da due preparatori Moto Guzzi tra i più accreditati e famosi: Filippo Barbacane e Guareschi moto.

Durante il weekend era presente anche il team di Moto Guzzi Experience, i viaggi all inclusive organizzati da Moto Guzzi nelle più belle location, per vivere l’avventura in sella a una splendida Moto Guzzi.

La beneficienza

Open House è stata anche un’ottima occasione per fare beneficenza: sabato 9 settembre è stata svelata la Moto Guzzi V7 Stone 75° Oro Olimpico, versione speciale celebrativa del successo ottenuto da Canottieri Moto Guzzi di Mandello alle Olimpiadi di Londra del 1948, che la Casa motociclistica ha donato a Canottieri Moto Guzzi.

La moto verrà messa all’asta e il ricavato verrà usato dalla Canottieri per continuare lo sviluppo di attività sportive di canottaggio per ragazzi e adulti diversamente abili.

Il piano di ristrutturazione dello stabilimento

Di questo abbiamo già parlato: il progetto di rifacimento e ammodernamento dell’azienda, con i primi lavori già partiti, renderà lo stabilimento un centro di aggregazione aperto a tutti, aumentando anche la capacità produttiva, per soddisfare l’aumento della domanda di mercato.