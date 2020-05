Moto Guzzi lancia promozione unica sulle sue moto

editato in: da

Moto Guzzi si prepara a ripartire. Dopo lo stop forzato causa COVID-19, lo storico marchio motociclistico italiano si appresta a “celebrare” la riapertura dei concessionari e della rete vendita sul territorio nazionale con una serie di offerte che strizzano l’occhio a chi è alla ricerca di un mezzo per “evadere” dal traffico cittadino.

Il produttori di Mandello del Lario ha messo a punto promozioni su diversi modelli che, grazie a sconti sul prezzo di listino che partono da 500 euro e condizioni speciali sui finanziamenti, consentono anche di acquistare una Moto Guzzi a partire da 99 euro al mese. Fanno parte dell’iniziativa promozionale tutti i modelli delle famiglie V7 III, V9 e V85 TT, con sconti sui pacchetti di optional e personalizzazioni e formule di finanziamento a tasso zero e senza spese di apertura della pratica. Ma procediamo con ordine.

Chi volesse portarsi a casa una Moto Guzzi V7 III potrà godere di vantaggi di 500 euro sull’acquisto dei modelli Stone Night Pack, Rough e Milano; di un bonus di 750 euro per i modelli Stone, Special e la novità Stone S; fino ad arrivare ai 1.000 euro di vantaggi per le versioni Racer, Carbon e Limited. A questo si aggiunge la possibilità di richiedere, fino al 31 maggio, un finanziamento a tassi particolarmente vantaggiosi (TAN 0%, TAEG 4,23%) con restituzione in 24 mesi e senza spese di apertura pratiche.

Condizioni speciali anche per la Moto Guzzi V9, che potrà essere acquistata con un particolare piano di ammortamento con rate a partire da 99 euro al mese. Per tutto il mese di maggio, infine, la classic travel enduro dell’Aquila, la Moto Guzzi V85 TT, può essere acquistata con uno sconto speciale di 500 euro sul prezzo di listino. Di fatto, fanno notare da Mandello del Lario, è come se si acquistasse la moto con un super-pieno di benzina utile a coprire la percorrenza di un anno.

Acquistando una V85 TT si potrà godere della formula Moto Guzzi Ride Now, con la possibilità, dopo tre anni, di restituire il veicolo, sostituirlo o tenerlo saldando l’importo residuo. Inoltre, è incluso nel prezzo anche il pacchetto Moto Guzzi Care che include gli interventi di manutenzione programmata per 3 anni o 36.000 km e l’estensione di garanzia per un anno.