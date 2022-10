Moto Guzzi non si ferma: nuovo evento in programma

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Elena Bagnasco Nuovo evento a Celle Ligure in onore di Giorgio Parodi

Di Giorgio Parodi abbiamo parlato in differenti occasioni. È colui che insieme al padre, Emanuele Vittorio (a cui è dedicata la via di Mandello del Lario in cui sorge lo stabilimento di Moto Guzzi sin dal 1921), a Giorgio Ripamonti e a Carlo Guzzi, ha dato vita al mito dell’Aquila ad Ali Spiegate, che ancora accomuna milioni di motociclisti appassionati nel mondo.

I 100 anni di Moto Guzzi

Lo scorso settembre Mandello si è tinta di rosso, la cittadina sulle sponde del lago di Como ha infatti accolto migliaia di visitatori provenienti da ogni luogo per festeggiare con estremo entusiasmo i 100 anni (+1, rimandati causa Covid) dalla fondazione di Moto Guzzi, avvenuta il 15 marzo 1921.

In svariate occasioni abbiamo parlato della signora Elena Bagnasco, nipote del Giorgio Parodi, che ci ha svelato alcuni segreti sulla sua famiglia e sulla fondazione della Casa motociclistica tra le più note al mondo. Nei giorni del Motoraduno Guzzi è stata in visita a Mandello con la sua mamma, raffigurata nel noto murales del signor Trincavelli. E ci ha concesso una meravigliosa intervista.

Oggi torniamo a parlare proprio con lei del mito Moto Guzzi e, dopo i GP Days di grande successo organizzati a Genova lo scorso maggio, la signora Bagnasco è qui oggi per parlarci del nuovo evento in programma.

GP Days: evento speciale a Celle Ligure

Una nuova dizione speciale di GP Day, un’intera giornata dedicata al ricordo di Giorgio Parodi, cofondatore genovese della Moto Guzzi. Tra pochi giorni, domenica 16 ottobre, l’evento si svolgerà nella cittadina di Celle Ligure. Grazie alla collaborazione tra il Comune, l’Associazione Giorgio Parodi e l’Associazione Moto Guzzi Genova, le “vecchie signore” della storia saranno in mostra a partire dal mattino, alle ore 10.00, davanti alla sede del Municipio.

Un racconto eccezionale accompagnerà i modelli più iconici, insieme all’incredibile storia della vita di Giorgio Parodi e della fondazione della di Moto Guzzi. C’è grande attesa e fermento in Liguria per questo evento nel Comune di Celle Ligure, tutto all’insegna dell’Aquila ad Ali Spiegate, una manifestazione che vedrà numerosi guzzisti riunirsi e arrivare per esporre le loro rombanti motociclette nella meravigliosa cittadina rivierasca.

Stefania Sebberu, assessore al turismo e commercio di Celle Ligure, ha dichiarato: “Siamo felici di ospitare questa manifestazione nel mese di ottobre. Tradizionalmente si associa l’autunno alla fine della stagione turistica, per noi questo è, invece, la dimostrazione che destagionalizzare è possibile. Offrire ai turisti i motivi per un soggiorno in riviera anche al di fuori del periodo balneare è un prezioso sostegno per l’economia locale che il nostro comune si impegna a perseguire”. A testimonianza dello stretto legame tra aeronautica e moto, uniti da quel simbolo che ancora oggi contraddistingue universalmente piloti militari e civili, sarà presente anche un idrovolante ultraleggero della Scuola “Voli di Mare”.

Alessandro Di Piano, istruttore di volo, ci spiega: “Seguendo le orme di Giorgio, che fu pilota militare e sportivo di grande valore, sarà possibile rivivere le emozioni del volo e provare l’ebbrezza del decollo sull’acqua”. I piloti della “Voli di Mare” saranno infatti a disposizione tutta la giornata di domenica per spiegare come arrivare al brevetto VDS.

Nel pomeriggio ci sarà il concerto di Danilo Luce, apprezzato autore di “Tutti pazzi per la Guzzi”, che si esibirà alle 15.00 sul palco davanti al mare per presentare il suo nuovo pezzo “Un cuore in volo”, dedicato a tutti i piloti, in vista del centenario della fondazione dell’Aeronautica militare, nel 2023. Per l’occasione sarà attivata una raccolta fondi per il Reparto di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Istituto Giannina Gaslini, ricordando gli incidenti in moto e scooter. Insomma, sarà una bellissima giornata nel segno dell’Aquila di Giorgio Parodi, un appuntamento da non perdere.