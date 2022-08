Moto Guzzi, grande festa per il centenario: è tutto pronto

Fonte: Ufficio Stampa Gruppo Piaggio Cento anni di storia: le celebrazioni per Moto Guzzi

Manca meno di un mese all’evento tanto atteso, si potrà finalmente festeggiare il centenario della Moto Guzzi a Mandello del Lario, che in realtà si è celebrato lo scorso anno, ma che purtroppo – a causa del Covid – è stato bloccato e rimandato al secondo week end di settembre 2022. E così finalmente, dopo un intero anno di attesa per le restrizioni che hanno impedito i festeggiamenti per un secolo di Moto Guzzi nel 2021, siamo tutti pronti al grande evento.

Gli appassionati del brand si riuniscono e arrivano da tutto il mondo

Il week end dall’8 all’11 settembre sarà un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati del brand dell’Aquila ad Ali Spiegate, di cui nei mesi scorsi abbiamo tanto parlato. Giornate speciali e uniche per tutti gli amanti del motociclismo e delle belle moto. Mandello del Lario, luogo in cui la Moto Guzzi è nata e sempre è rimasta per tutti questi 101 anni, si trasformerà nell’epicentro mondiale della passione per il motociclismo, perché la Casa motociclistica rappresenta un patrimonio ineguagliabile di storia, tecnologia, stile e fascino, capace di coinvolgere ed emozionare ogni generazione.

Quello che potremo vedere tra poco meno di un mese è uno speciale doppio appuntamento, in riconoscimento di un’occasione così importante: ben 11 anni dopo l’ultima edizione, tornano le Giornate Mondiali GMG – Guzzi e si uniscono al Motomondiale Internazionale Città della Moto Guzzi. Insomma, sembrano tutti i presupposti per la creazione di una manifestazione da non perdere.

Due eventi spettacolari, che promettono di coprire ogni singolo momento di un fine settimana da urlo, destinato a essere unico, per una degna celebrazione di cento anni di storia meravigliosa e iconica, fatta di moto bellissime ed emozionanti che ci hanno fatto – e ci fanno ancora – sognare e impazzire di gioia. Giornate dedicate al mito dell’Aquila, organizzate proprio per celebrare il rito della passione Moto Guzzi, sia nello storico stabilimento di via Parodi 57, che in tutta Mandello del Lario. Non dimentichiamo che già ogni anno arrivano visitatori da tutto il mondo, per toccare con mano quel luogo – sulle sponde del Lago di Como – dove la loro Casa motociclistica del cuore è nata. Quest’anno saranno numerosissimi, tutti pronti a spegnere – anche se in ritardo – le 100 candeline.

Fonte: Ufficio Stampa Gruppo Piaggio

Le Giornate Mondiali GMG – Guzzi e il Raduno Internazionale del Motociclo Città della Moto Guzzi

Per il 100° Anniversario queste due iniziative rappresenteranno un’attrazione naturale e irresistibile per ogni guzzista, che non vorrà opporsi al ritorno della propria Moto Guzzi, di ogni epoca, nella sua città natale a Mandello del Lario, che sarà al centro dei festeggiamenti con un fitto calendario di eventi a partire da giovedì 8 settembre. Insieme al Comitato Internazionale del Motomondiale, Moto Guzzi sta preparando un festival che si merita il titolo di “da non perdere” come mai prima d’ora.

Lo scorso mese di maggio anche la città di Genova ha celebrato il mito della Moto Guzzi, lo abbiamo visto insieme. Nel corso nei mesi scorsi abbiamo parlato in differenti occasione dell’Aquila, di come è nata e cosa è diventata negli anni. E poi, abbiamo collezionato una serie di interviste inedite, in cui abbiamo scoperto dei particolari legati alla Guzzi che fanno battere i cuori di tutti gli appassionati. E allora, appuntamento da non perdere: dall’8 all’11 settembre tutti a Mandello del Lario.