Una moto Guzzi speciale per celebrare i 100 anni

editato in: da

Moto Guzzi compie 100 anni, un traguardo che non poteva non essere festeggiato da chi, da ormai 48 anni, affianca il marchio. Da Guareschi Moto, la storica officina concessionaria dell’azienda di Mandello del Lario, arriva la GCorse Classic 992, la moto pensata per celebrare l’importante traguardo della Casa.

Svelata sui social, l’ultima creazione dei fratelli Vittoriano e Gianfranco Guareschi ha letteralmente fatto innamorare tutti gli appassionati delle due ruote. La special, realizzata come esemplare unico e quindi non immessa sul mercato (a differenza della serie limitata svelata qualche mese fa), è un omaggio ispirato alla Moto Guzzi Le Mans, la stradale del 1976 derivata dalle moto che disputavano l’omonima corsa francese di 24 ore.

“I 100 anni di Moto Guzzi sono un momento di grande orgoglio per tutta l’industria italiana”, aveva commentato Roberto Colaninno, presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Piaggio, un traguardo raggiunto lo scorso 15 marzo che è stato festeggiato ricordando i successi ottenuti dalla storica Aquila del motociclismo.

Vero mix tra passato, presente e futuro, nell’officina di Guareschi Moto è stata data alla luce una motocicletta che esalta i valori e la tradizione di Moto Guzzi. Elemento degno di nota il motore, il Le Mans I, inserito in sovrastrutture in ferro battute a mano. Il motore da 1992 cc ha bielle Carillo, pistoni stampati da 90 mm e un carburatore Dell’Orto da 40 mm.

Il lavoro artigianale e preciso dell’Aquila è stato poi arricchito da una trasmissione a rapporto corto, realizzata su un telaio moderno della GCorse. Grazie anche alla componenti di alta qualità, sui social non sono mancati i commenti di chi ha apprezzato la special e ha accolto la GCorse Classic 992 come una vera e propria “opera d’arte” del motociclismo.

La celebrativa della Casa dell’Aquila di Mandello del Lario, tra vintage e moderno, può contare inoltre sulla forcella Öhlins FTRT, l’ammortizzatore TTX, e la firma di Biting su impianto frenante, dischi da 330 mm e pinze. L’omaggio dei fratelli Guareschi, che riconosce la storia e la tradizione di Moto Guzzi, si completa poi con elementi dell’oggi del marchio di Mandello del Lario, come il faro sull’anteriore che riprende quello delle attuali due ruote di serie dell’azienda, con tanto di aquila stilizzata nel mezzo.