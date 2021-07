Moto Guzzi celebra i 100 anni con un libro

editato in: da

La Moto Guzzi V7 si presenta con un’edizione speciale

È stato presentato a Milano “Moto Guzzi 100 Anni”, libro di Rizzoli Illustrati che celebra il mito dell’Aquila ad Ali Spiegate, una delle Case motociclistiche più innovative, amate e famose al mondo, nell’anno del suo centesimo anniversario.

Un volume in grado di parlare di un secolo di storia, che contiene i contributi di dieci autorevoli personaggi internazionali che celebrano il loro amore per Moto Guzzi. Libro illustrato con splendide immagini inedite nel quale i dieci autori raccontano la loro passione per le splendide moto italiane.

Una vera e propria testimonianza delle unicità del marchio Moto Guzzi, conosciuto in tutto il mondo, un brand che a distanza di cento anni dalla sua nascita continua a incarnare i valori dei suoi geniali fondatori. Dal 1921 ogni Moto Guzzi è stata assemblata a mano, con cura artigianale e amore per il prodotto nello stabilimento di Mandello del Lario, ancora oggi in funzione nella via dedicata a Emanuele Parodi.

Uno dei maggiori tratti distintivi di Moto Guzzi è proprio la sua profonda autenticità, che è anche il valore riconosciuto e condiviso da dieci autori sparsi nel mondo. Si tratta di un attore famoso, una scrittrice, tre appassionati giornalisti, un astronauta, un architetto di fama mondiale, un professore ad Harvard, un DJ, un grande designer. Un filo rosso lega tutti gli amanti di Moto Guzzi e quello che queste motociclette rappresentano, una passione unica.

Nel libro troviamo le parole della scrittrice Melissa Holbrook Pierson, dell’attore Ewan McGregor, dell’architetto Greg Lynn, dei giornalisti Marco Masetti, Mat Oxley, e Akira Nishimura, di DJ Ringo, del designer Tom Dixon, dell’astronauta Paolo Nespoli e di Jeffrey Schnapp, il professore di Harvard che ha anche curato il volume.

Moto Guzzi festeggia i suoi primi 100 anni dalla fondazione (una storia avvincente, di cui abbiamo molto parlato) con una gamma moto completamente rinnovata, ricca della migliore tecnologia di supporto elettronico alla guida e progetti che stanno per sbocciare.

Il secolo di vita della Moto Guzzi rappresenta un momento di grande orgoglio per tutta l’industria italiana; si festeggia una storia vissuta guardando sempre avanti, con la capacità di innovare pur restando fedele ai propri talenti e alle proprie tradizioni. Ben 100 anni di splendide motociclette, di vittorie, di avventure, di personaggi straordinari. Moto Guzzi è stata la moto dei record di velocità, simbolo di crescita di un Paese, è stata la moto delle Forze dell’Ordine, dell’Esercito, dei Corazzieri; ha accompagnato l’Italia nella sua crescita economica e sociale. Il libro è già disponibile in libreria.