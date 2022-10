Moto Guzzi arriva fino a Celle Ligure: che successo il GP Day

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Elena Bagnasco - Ass. Giorgio Parodi GP Day a Celle Ligure, che successo

Il GP Day di Celle Ligure, il primo organizzato nella cittadina in riva al mare, è stata una giornata spettacolare, interamente dedicata al ricordo di Giorgio Parodi, fondatore genovese della Moto Guzzi e aviatore di prestigio. La signora Elena Bagnasco, nipote del Parodi, con la sua associazione, ha organizzato una grande kermesse che ha visto la partecipazione di numerosi motociclisti e appassionati di volo provenienti da diverse regioni.

Due passioni di Giorgio, quella per le moto e quella per il volo, che lo portarono a fondare nel 1921 la Moto Guzzi – come ben sappiamo, la storia l’abbiamo raccontata e la conosciamo – insieme al padre Emanuele Vittorio e nel 1928 l’Aeroclub di Genova, insieme a Enrico Profumo.

Come si è svolta la manifestazione

Già dalle prime ore del mattino sono state tantissime le moto antiche e moderne del marchio dell’Aquila a darsi appuntamento davanti al palazzo comunale. Tutte le due ruote sono state accolte dagli amici dell’Associazione Moto Guzzi Genova, mentre nel cielo iniziavano già i passaggi dell’idrovolante della scuola Voli di Mare, tenendo con il naso all’insù i turisti e i cittadini presenti.

Nella cittadina di Celle Ligure hanno sfilato modelli come Airone, Astore, Cardellino, Le Mans e altri pezzi che fanno ormai parte del patrimonio motociclistico italiano. Le motociclette sono apparse incorniciate da un panorama davvero unico, mentre i decolli e gli ammaraggi lasciavano incuriositi i partecipanti per l’inconsueto spettacolo avio-motoristico.

Fonte: Elena Bagnasco - Ass. Giorgio Parodi

I 100 anni di Moto Guzzi: una storia senza fine

Come ben sappiamo, Moto Guzzi proprio lo scorso anno ha spento le sue cento candeline, abbiamo visto i grandi festeggiamenti a Mandello del Lario lo scorso settembre. Il 28 marzo 2023 anche l’Aeronautica Militare celebrerà i suoi 100 anni. Ed è proprio per festeggiare due ricorrenze così importanti che sono stati scritti due brani dal cantautore abruzzese Danilo Luce, che ha saputo tradurre in musica quel meraviglioso rombo di motori che accompagna tutte le motociclette di Moto Guzzi da 101 anni a questa parte. “Tutti pazzi per la Guzzi” e “Un cuore in volo” sono queste le canzoni scritte, ormai diventate l’irrinunciabile accompagnamento musicale per ogni ritrovo guzzista.

L’Associazione Giorgio Parodi è stata organizzatrice e promotrice dell’evento. Come la stessa Elena Bagnasco dichiara, è molto soddisfatta per la riuscita della manifestazione e ringrazia il Comune di Celle Ligure per il grande supporto ricevuto. Un grazie va anche a tutte le associazioni, i club e ogni singola persona che ha contribuito a rendere davvero unica questa giornata, che non dimenticava una buona causa, quella dell’Istituto Giannina Gaslini, a cui è stata dedicata una raccolta fondi. L’appuntamento per tutti ora – come assicura l’Associazione Giorgio Parodi, è nel 2023.

A proposito, l’associazione è nata a Genova da un accordo tra Elena Bagnasco, nipote di Giorgio, e l’Aero Club di Genova con lo scopo di promuovere, programmare, organizzare e realizzare l’attività di celebrazione e rievocazione di Giorgio Parodi.

Moto Guzzi non si ferma mai, lo scorso settembre Mandello si è tinta di rosso, la cittadina sulle sponde del lago di Como ha infatti accolto migliaia di visitatori provenienti da ogni luogo per festeggiare con estremo entusiasmo i 100 anni (+1, rimandati causa Covid) dalla fondazione di Moto Guzzi, avvenuta il 15 marzo 1921. In svariate occasioni abbiamo parlato della signora Elena Bagnasco, nipote del Giorgio Parodi, che ci ha svelato alcuni segreti sulla sua famiglia e sulla fondazione della Casa motociclistica tra le più note al mondo.