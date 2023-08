Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: FUELL Arriva Fuell Fllow, la prima moto elettrica disegnata da Erik Buell

Attendevamo l’arrivo di questa moto elettrica ormai da anni. Si tratta della prima due ruote a zero emissioni progettata e disegnata da Erik Buell, il suo nome è Fuell Fllow. Era stata annunciata in epoca pre-covid, il lavoro è stato rallentato dalla pandemia.

Alla fine del 2022 però Buell ne aveva annunciato l’arrivo, e ora è iniziata la produzione. La moto verrà consegnata in USA a partire dal prossimo anno. Il prototipo infatti ha ottenuto la convalida ed è quindi stata rilanciata la campagna dei pre-ordini. Il progetto ha preso finalmente vita.

Com’è fatta

La nuova Fuell Fllow non è solo una moto elettrica, ma viene definita dalla Casa stessa come un e-commuter urbano, in grado di catturare l’essenza della libertà e dell’innovazione, creando il mix perfetto tra prestazioni entusiasmanti, autonomia eccezionale e mobilità sostenibile.

Il pilota potrà manovrare senza sforzo la sua motocicletta elettrica attraverso le strade congestionate della città con l’agilità di un veicolo a due ruote progettato proprio per superare anche il traffico più intenso. La nuova Fuell Fllow è stata interamente progettata dalla leggenda del motociclismo, Erik Buell.

Potenza e autonomia

Fllow combina diverse funzionalità avanzate per offrire al pilota un’esperienza di guida urbana davvero moderna e sorprendente. Dotato di una batteria da 10 kWh, un innovativo motore con una potenza di 47 CV, una velocità massima adatta all’autostrada e un tempo di ricarica inferiore a 30 minuti.

La nuova Fuell Fllow è realizzata proprio pensando al pendolarismo urbano: andare in ufficio, fare la spesa, visitare gli amici dall’altra parte della città o semplicemente fare una passeggiata. Tutto questo sarà più semplice con la nuova moto elettrica di Erik Buell.

Fonte: FUELL

La sua batteria garantisce un’autonomia urbana di oltre 240 chilometri. Questo significa che, per i tragitti medi che si effettuano in città, basterà fare una sola ricarica a settimana. Il pacco batteria è integrato nel telaio, la moto può essere ricaricata presso le stazioni pubbliche, e per passare dallo 0 al 100% bastano meno di 30 minuti.

La ricarica dal 20 al 90% invece può essere eseguita ancora più velocemente, in meno di 15 minuti.

Le modalità di guida

La moto elettrica Fuell Fllow già annunciata in passato è stata pensata per adattarsi allo stile di guida del conducente e alle differenti condizioni. Per questo offre due modalità di guida: urbana, per risparmiare energia e navigare nelle strade cittadine più trafficate, ottimizza l’erogazione di potenza e dà la priorità all’efficienza, e la modalità Audacious, che invece dà sfogo a tutto il potenziale di Fllow, dando al pilota la possibilità di raggiungere velocità massime e un’accelerazione senza eguali.

Le caratteristiche della moto elettrica

Il vano sottosella è spazioso, 50 litri, per riporre la propria attrezzatura e quel che si desidera. Ci sta una borsa, un casco integrale o altro ancora. Inoltre, grazie alla dashboard integrata di Fllow e all’app associata, è possibile gestire la moto elettrica e i viaggi con comodità e con le tecnologie di ultima generazione.

Fllow è stata progettata negli Stati Uniti da Erik Buell e dal suo team e costruita da un team di tecnici statunitensi. eTraction e Launch Control gestiscono la stabilità del mezzo e la sicurezza durante l’accelerazione, la moto passa da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi.

Il motore Axially Integrated Transverse Flux è integrato direttamente nella ruota posteriore, questo massimizza la potenza e riduce il peso. La velocità massima sostenuta dalla Fuell Fllow è di 140 km/h.