Arriva la moto elettrica di lusso: ecco quanto costa

Lito Morotcycles, per festeggiare il suo decimo anniversario, ha creato l’edizione limitata di Sora, la moto elettrica di lusso.

La nuova edizione limitata di Lito Sora torna in una veste con funzionalità rinnovate, una maggiore autonomia e prestazioni superiori. Rispetto all’edizione precedente, la batteria è ancora più potente e offre il 50% di autonomia in più. La nuova generazione di Lito Sora è in grado di accelerare da 0 a 96 km/h un 3 secondi netti e può raggiungere una velocità massima di 193 chilometri all’ora.

Al nuovo modello di Lito Sora sono stati aggiunti dei componenti in fibra di carbonio super leggeri: grazie ad essi, la moto gode di prestazioni massime senza precedenti. L’edizione limitata per festeggiare il decimo anniversario dell’Azienda 100% made in Quebec produrrà 20 esemplari realizzati meticolosamente a mano, con componenti di altissima qualità. La moto canadese rappresenta un’eccellenza nel mondo della mobilità elettrica su due ruote ed ha vinto anche il prestigioso Red Dot Award per il design. Il sedile sarà regolabile con un esclusivo brevetto elettrico e a bordo è previsto anche uno schermo touchscreen lcd da 5, pollici che oltre al navigatore incorporato, permetterà di selezionale la modalità rigenerativa della moto e di avere sempre a disposizione tutte le statistiche relative all’utilizzo e ai consumi.

La seconda generazione di Sora, oltre a conservare molte delle funzionalità presenti per la prima volta nella precedente moto elettrica, introduce una serie di miglioramenti significativi. Fiore all’occhiello della nuova creazione dell’azienda canadese è la collaborazione con i migliori fornitori al mondo di componenti, selezionati per garantire qualità e prestazioni superiori. Il tutto unito allo straordinario lavoro degli ingegneri Lito, che hanno progettato e prodotto la batteria, l’elettronica e il software della moto.

Si tratta di un’ulteriore passo in avanti per Lito Motorcycles, nata nel 2009 in Canada per volere di Jean-Pierre Legris. Il fondatore, nella sua visione iniziale, voleva realizzare la migliore motocicletta elettrica al mondo basandosi su cinque principi guida: innovazione, design all’avanguardia, migliori prestazioni della categoria ed esclusività.

La produzione della serie limitata per il decimo anniversario di Lito è già iniziata e sono disponibili le prenotazioni sul sito web dell’azienda, con le prime consegne previste per questa estate. Il prezzo della Sora, la moto di lusso completamente elettrica, è di 82.250 dollari statunitensi, ovvero 73.720 euro, ai quali vanno aggiunte le spese di spedizione.