I migliori scooter al mondo sono Made in Italy

Vespa, una storia lunga 70 anni

Quali sono i migliori scooter italiani? Quante volte abbiamo parlato ad esempio di Vespa Piaggio, una delle migliori due ruote e delle icone italiane più conosciute al mondo, un simbolo del nostro Paese all’estero.

Secondo quanto ha dichiarato Forbes nel suo articolo “5 Scooters you should drive in 2020” pubblicato online, la maggiore attenzione è stata rivolta a ben quattro modelli di scooter prodotti proprio in Italia. Siamo orgogliosi di dichiarare che il Made in Italy ha successo ovunque e Josh Max, collaboratore e tester della prestigiosa testata statunitense, ha dichiarato che i quattro modelli più apprezzati sono italiani.

Sui cinque scooter presenti nella classifica dei migliori da guidare nel 2020 Max ha inserito il Beverly 350 Tourer, due ruote della gamma Beverly di Piaggio, la Vespa, che come abbiamo già detto è un’intramontabile icona oggi presente sul mercato sia nella versione urbana dalla cilindrata più piccola (Primavera 50 cc), sia nel nuovissimo modello elettrico in grado di garantire ai nuovi piloti green un’autonomia di ben circa 100 km con una sola ricarica.

Nella classifica dei migliori 5 scooter da guidare nel 2020 c’è poi l’Italjet Dragster disponibile sia nella cilindrata 125 che 200 cc, un modello originale prodotto dalla Casa bolognese. Il famoso scooter tra i più amati riprende praticamente il concetto che è stato lanciato nel 1998 con le motorizzazioni a due tempi. Si tratta di uno scooter esclusivo che oggi è disponibile per essere preordinato da tutti i clienti interessati. Le prime consegne inizieranno proprio a partire dal secondo trimestre di quest’anno, il collaboratore di Forbes Max Josh ha deciso di candidarlo al titolo di “Best Looking Scooter of 2020”.

Secondo il tester questi scooter hanno delle meravigliose caratteristiche sia per quanto riguarda la meccanica, che la cura dei dettagli, la connettività, il design e le dotazioni, per questo rientrano nella classifica dell’articolo “5 Scooters you should drive in 2020”. L’unico modello non italiano che fa parte delle migliori è del 2020 è l’Honda PCX 150, inserito perché secondo il tester è “né troppo trendy né troppo appariscente”. Direi che possiamo ritenerci davvero molto orgogliosi di avere quattro modelli Made in Italy nell’articolo di Forbes, è un risultato che ci rende decisamente fieri.