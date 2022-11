Il maxi scooter di Francesco Totti, con Noemi per le vie di Roma

Fonte: Ufficio Stampa Yamaha T-Max: il nuovo scooter di Totti

Francesco Totti e la sua nuova compagna Noemi sono stati avvistati in questi giorni a bordo di un nuovo scooter per le vie della città di Roma. L’ex di Ilary Blasi, con cui è stato sposato dal 2015 fino a pochi mesi fa e con la quale ha avuto tre figli, ormai ha ufficializzato la sua storia con Noemi Bocchi.

Nel traffico della capitale laziale Totti è stato scoperto a bordo di un T-Max, uno degli scooter più famosi e apprezzati dal pubblico sin dal momento del suo lancio. Il noto due ruote della Casa di Iwata, come abbiamo visto in differenti occasioni, ha riscosso un grandioso successo sul mercato, e anche la scelta di Totti è ricaduta sul famoso scooter.

Totti a bordo dello scooter

Abbiamo letto per mesi articoli di gossip che parlavano di Totti e dell’ex moglie Ilary Blasi, dalla separazione ai tradimenti di lui e di lei, fino alla presentazione della sua nuova compagna, Noemi Bocchi. Tantissimi gli amanti della coppia, che sono rimasti delusi dalla fine questo matrimonio, durato ben 17 anni. I paparazzi non hanno lasciato in pace nemmeno un secondo l’ex capitano della Roma, e ancora oggi lo seguono. Non si sono infatti lasciarti sfuggire le immagini del campione romano, ritratto a bordo del suo scooter Yamaha T-Max, con la sua compagna Noemi dietro. E così oggi, oltre a sapere che la nuova coppia vive in un attico in zona Roma nord, siamo anche a conoscenza del fatto che i due viaggiano per le vie della città in sella allo scooter.

Yamaha T-Max: anche Totti possiede il famoso scooter

Come sappiamo, T-Max è uno degli scooter più famosi e più venduti della gamma di Yamaha. Non è infatti un modello come tutti gli altri. Si tratta del modello sportivo più venduto in Europa, che è stato radicalmente migliorato quest’anno, come abbiamo visto la scorsa estate a giugno, con lo schermo TFT a colori da 7 pollici migliore della categoria, con connettività per smartphone, che consente a chiunque di rimanere in contatto durante ogni viaggio. Prezzo di listino della versione Tech Max a partire da 15.199,00 euro, con una nuovissima carena compatta, con una sella più lunga e pedane maggiorate che permettono al pilota una guida ancora più confortevole.

Il potente motore EURO5 da 560 cc utilizza un albero motore con bilanciamento tramite pistone contrapposto in orizzontale per prestazioni estremamente sportive, insieme a un sistema di trasmissione CVT ad alta efficienza per una guida straordinariamente fluida. Inoltre, per aumentare l’adrenalina alla guida, il design dei condotti di aspirazione e scarico sono stati calibrati con cura e garantiscono un suono, profondo, puro e inconfondibile, caratteristico del T-Max.

Il nuovo muso sportivo e aggressivo con ali e prese d’aria dinamiche proiettano un look ispirato alle moto supersportive avvicinando sempre più il T-Max Tech Max al mondo motociclistico. I componenti premium le finiture leader di categoria confermano quello che probabilmente già sapevamo di questa moto iconica. La navigazione Garmin a mappa intera consente di arrivare a destinazione in tempo, mentre grazie a sella riscaldata, manopole riscaldate, parabrezza elettrico e cruise control il guidatore può godere di un comfort di categoria business per tutto l’anno. Insomma, lo scooter di Totti è un veicolo premium, non ci aspettavamo nulla di diverso ovviamente dall’ex calciatore.