Max Biaggi in pista per battere ben 12 record di velocità

Max Biaggi tenta di battere un incredibile record di velocità

Parliamo di moto elettriche e di record mondiali di velocità, questo week end vedremo insieme due grandi nomi: Voxan, costruttore di motociclette a zero emissioni, e Max Biaggi, che non ha bisogno di presentazioni. Cosa faranno? L’impresa eccezionale.

Insieme infatti proveranno a battere non uno e nemmeno due, ma almeno ben 12 titoli mondiali di velocità. I testi si terranno sulla pista dell’aeroporto francese di Châteauroux. La sfida si svolgerà in un totale di tre giorni a partire da oggi, venerdì 30 ottobre. Il sei volte campione del mondo di motociclismo e l’azienda monegasca celebreranno in questo modo strepitoso il 20° anniversario dell’avventura elettrica del Gruppo Venturi.

Voxan è la divisione di Venturi che si occupa della creazione e dello sviluppo di motori elettrici per motociclette, che ormai da tempo programma di battere alcuni record di velocità. L’evento era stato posticipato al 2021, ma Voxan ha deciso di anticipare.

La grande sfida per vincere i record mondiali di velocità in realtà avrebbe dovuto svolgersi originariamente a luglio 2021 nella più grande distesa di sale del pianeta, Salar de Uyuni in Bolivia. Gildo Pastor, Presidente di Venturi, voleva che l’evento facesse parte dei festeggiamenti per il ventesimo anniversario del Gruppo. Ma anche in quest’occasione il Covid-19 ha messo lo zampino. Chiaramente oggi siamo ancora in piena emergenza sanitaria e quindi non sappiamo quando sarà possibile una eventuale partenza per la Bolivia. Per questo motivo Gildo Pastor ha deciso comunque di garantire che il 20° anniversario sia indimenticabile e ha scelto l’aeroporto di Châteauroux per i grandi test con Max Biaggi.

I mezzi scelti per battere i record di velocità mondiali sono il Wattman non aerodinamico, la versione più leggera del semi-streamliner Wattman e il semi-streamliner completamente addobbato Wattman. Ogni moto sprigiona la potenza di 270 kW, che corrispondono a circa 367 cavalli. Le prove si terranno sulle seguenti distanze: un quarto di miglio, 1 miglio e 1 km.

In 6 di queste categorie non è mai stato fatto alcun tentativo ufficiale prima d’ora, quindi sono chiaramente garantiti 6 nuovi record; ci sono poi invece altri 6 primati da battere.

Gildo Pastor, Presidente di Venturi, dichiara: “L’intero team è pronto a conquistare questi record mondiali da diverse settimane. Quindi, invece di aspettare di scoprire se saremo in grado di guidare in Bolivia nel 2021, ho deciso di fare il tentativo ora, sulla pista più adatta e più vicina alla nostra base di Monaco. Se le condizioni meteorologiche saranno buone, potremo vantare alcuni record. Sarà un bel modo per celebrare i 20 anni del Gruppo Venturi”.

E Max Biaggi, pilota della Voxan Wattman, conclude: “Questa sarà la nostra terza volta sulla pista dell’aeroporto di Châteauroux. Le prestazioni nei test di giugno e agosto ci hanno dato fiducia. Siamo più che pronti. Questo fine settimana, se la pista è asciutta e il vento laterale è debole, potremo battere diversi record. Non vedo l’ora di riportare questi titoli a Monaco e alla squadra!”.