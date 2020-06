Malaguti, promozione speciale per il suo bestseller

editato in: da

Una nuova promozione di KSR, distributore ufficiale dei prodotti Malaguti, che rende omaggio ai 90 anni del marchio con uno sconto speciale per tutti i clienti interessati al bestseller Madison 300, valido dall’1 al 31 luglio 2020.

300 euro di sconto sul prezzo di listino, un vero e proprio incentivo per favorire la ripresa del mercato e avvantaggiare tutti i clienti che sceglieranno il grande scooter italiano. Madison 300 si muove con agilità sia in città che nei percorsi extraurbani, grazie all’impostazione motociclistica e al suo monocilindrico di 278 cc da 26 cavalli. Lo scooter vanta consumi medi contenuti in 3,6 l/100 km e consente percorrenze fino a 50 km/litro in città. Malaguti Madison 300 ha un ampio display TFT e una presa di ricarica USB nel sottosella, per tranquilli viaggi quotidiani.

Nel traffico cittadino lo scooter si muove con disinvoltura, grazie al peso contenuto di 188 kg, per quanto riguarda invece i viaggi in autostrada, i piloti possono stare tranquilli, protetti dal parabrezza regolabile e dalle carenature generose. Nel vano sottosella è possibile inserire il casco integrale, insieme ce ne sta anche uno di tipo jet, per viaggiare in due senza ingombri.

Lo scooter Malaguti Madison 300 è già disponibile presso i rivenditori ufficiali nelle tinte rosso o nero, quest’anno i clienti potranno scegliere anche la versione Anniversary Edition, i prezzi di listino partono da 4.299 euro. Malaguti è stata fondata nel 1930, come officina di riparazione e rivendita di biciclette. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, inizia a produrre le prime biciclette a motore e nel 1957 arriva il primo ciclomotore.

Alla fine degli anni Sessanta Malaguti lancia il 50 Roncobilaccio, uno dei primi ciclomotori fuoristrada italiani, negli anni Settanta debuttano invece modelli iconici come il Fifty e negli anni Ottanta il Runner 125. Dalla fine degli anni Novanta il brand si concentra sulla produzione di scooter. La collaborazione con Ducati ha portato anche alla produzione di diversi modelli e repliche griffate Ducati Corse. Dal 2018 Malaguti ha venduto la licenza di utilizzo del marchio al gruppo austriaco KSR Group e oggi il brand può contare su una gamma completa di scooter, il bestseller è il Madison 300, e di moto per tutti i gusti e le esigenze.