Lego Technic, la riproduzione spettacolare di Ducati Panigale V4R

Ducati e Lego hanno presentato l’ultimo modello della linea LEGO Technic: la Ducati Panigale V4R realizzata usando 646 mattoncini. Si tratta della prima riproduzione di una Rossa di Borgo Panigale da parte dell’azienda danese.

Il progetto è frutto di un accordo di licenza firmato tra Ducati Motor Holding e Lego Group. I due marchi, lavorando insieme, hanno ricreato la Panigale V4R, la moto che più di ogni altra riesce a rappresentare e identificare la massima espressione delle Ducati da competizione omologate per l’uso stradale.

La V4R, infatti, è la Ducati di serie più potente e performante di sempre: 221 cavalli e il motore Desmosedici Stradale R da 998 cm3 nato per confrontarsi in pista nel campionato WSBK. Per gli appassionati delle Rosse di Borgo Panigale, delle moto e dei motori, sarà divertente ricostruirla utilizzando i famosi mattoncini in plastica.

Le dimensioni della replica della Panigale V4R sono: 32 cm di lunghezza, 16 cm di altezza e 8 cm di larghezza per quello che rappresenta il primo modello di moto nella storia di Lego Technic a includere un cambio per simulare le diverse velocità e tecniche di guida.

Ogni particolare è curato nei minimi dettagli: ci sono lo sterzo e le sospensioni che conferiscono un movimento realistico alla replica della Ducati. Sono presenti, inoltre, anche i freni a disco, sia anteriori che posteriori, il tubo di scarico, il cavalletto, il cupolino e il cruscotto. Niente è lasciato al caso, tutto è curato alla perfezione per rendere la moto fedele alla versione reale.

Tutti i pezzi sono stati progettati per ottenere una replica fedele del modello reale e offrire un’esperienza di costruzione coinvolgente e gratificante. La cura dei dettagli realistici permette di scoprire come funzionano i meccanismi e gli ingranaggi della moto, introducendo i costruttori al mondo dell’ingegneria.

Il modello Lego Technic della Ducati Panigale V4R è realizzato con 646 mattoncini ed è adatto per i fan a partire dai 10 anni. Sarà in vendita nei concessionari Ducati, sullo shop online della Casa di Borgo Panigale, nel Lego Store, sul negozio web del marchio danese e in tutta la rete di vendita Lego a partire da lunedì 1 giugno 2020.