LEGO celebra Vespa con un modellino speciale

Un nuovo set di mattoncini per celebrare quelle che sono due eccellenze mondiali: il Gruppo LEGO da una parte, Vespa dall’altra. Si tratta di LEGO Vespa 125, un set che celebra un’icona di stile nata più di 70 anni fa, ora anche in formato modellino a mattoncini disponibile a giorni. Scommettiamo che farà gola a tanti, sia ai costruttori appassionati di LEGO, che agli amanti dell’iconica due ruote di Casa Piaggio; e nell’attesa del lancio, scopriamone di più.

LEGO e Piaggio: due eccellenze si incontrano per celebrare Vespa

“Lavorare con il team di Piaggio per creare questo capolavoro del mondo delle due ruote è stata un’esperienza incredibile! La parte di progettazione del set che più mi ha entusiasmato è stata la riproduzione dei dettagli del modello originale, un’occasione per celebrare la classica Vespa degli anni ’60”.

Con queste parole il senior designer del Gruppo LEGO ha commentato la presentazione del set in questione, che di fatto nasce proprio per celebrare l’icona tutta italiana che di nome fa Vespa (un marchio che vale una fortuna). E per rendere giustizia a quella che non soltanto nel Bel Paese ha rappresentato (e rappresenta ancora) un fenomeno culturale, quale modo migliore che farlo con un modellino speciale realizzabile passo-passo col nuovo set LEGO Vespa 125.

Da parte sua, l’Head of Piaggio Group Design Center, nella medesima occasione si è dichiarato entusiasta di collaborare con LEGO, definendo quest’ultima e la propria azienda: “due brand straordinari capaci di attraversare epoche diverse, sempre sapendosi reinventare perché nel loro DNA c’è la capacità di unire e costruire. Come designer la sfida è stata quella di far convivere le forme morbide di Vespa con quelle dei mattoni di LEGO, e mi pare una sfida decisamente vinta”.

I dettagli, le peculiarità e la disponibilità del set LEGO Vespa 125

Dichiarazioni a parte, il modellino speciale di LEGO che va a celebrare la Vespa 125 incuriosisce per vari motivi (d’altronde un po’ come accadde per la Panigale V4R). In primis per la cura che i creatori vi hanno dedicato nel proporre un set composto da 1106 pezzi ricco di dettagli curati e raffinati. Pensiamo ad esempio al mazzo di fiori nel cestino posteriore, alla ruota di scorta, al manubrio con la ruota sterzante, al cavalletto funzionante, o ancora ,al cofano del motore che è possibile rimuovere. Altrettanto particolari i dettagli extra quali il logo Vespa, una targa italiana tipo degli anni ’60 e un casco abbinato.

A rendere il tutto ancor più esclusivo e caratteristico, i colori scelti: a parte il nero e il bianco degli pneumatici, la dominante è la tonalità azzurro pastello che richiama direttamente gli anni ’60 e lo stesso mondo Vespa. Lato dimensioni, il modellino in questione misura 22 cm di altezza, è lungo 25 cm e largo 12, dimensioni che lo rendono perfetto per essere esposto. Il nuovo set LEGO dedicato alla Vespa 125 sarà disponibile sul mercato italiano sul sito web e tramite i principali rivenditori a partire da martedì primo marzo al prezzo di 99,99 euro.