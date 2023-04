Le moto nuove più influenti del 2023: la Top 5

Fonte: Honda

La stagione è appena iniziata così come il 2023 ha mandato in archivio il primo trimestre con tante idee sulle nuove moto che vedremo in giro. Ma quali saranno i modelli più influenti di quest’anno? Girando per le concessionarie e i saloni, listino alla mano ci siamo fatti un’idea di quelle che potrebbero essere, per stile, forma, prestazioni e utilizzo le moto che definiscono il cambiamento epocale e ci introducono definitivamente in questi anni Venti.

HONDA TRANSALP 750

E’ probabilmente la Honda più attesa dell’anno e si candida a diventare la moto del 2023. Dopo vari restyling, si torna ad un evidente richiamo dei primi modelli usciti negli anni Ottanta che hanno reso celebre il nome Transalp. Il bicilindrico 750 cc da 92 Cv non teme il confronto con le pari categoria ed è supportato da un’elettronica di base molto dettagliata.

Fonte: Foto Honda

Non ancora disponibile dai rivenditori, dovremo aspettare ancora qualche settimana per vederne qualcuna in giro. L’attesa è però di quelle importanti e le ordinazioni dal prezzo base di 10.690 euro, sono salite vertiginosamente. Certo, una moto non è una moto finché non la usi, ma questa nuova Transalp ha tutta l’aria di volersi far ricordare da subito.

MOTO MORINI X-CAPE

Dopo tanti anni e un mercato sempre in ombra, con la X-Cape, Moto Morini può puntare veramente in alto. Dedicata a chi ama viaggiare, ma non disdegna una guida agile e sportiva, questo modello s’inserisce nel segmento crossover per dire la sua e non rimanere di nicchia. Erede di una famiglia meno fortunata di nome Granpasso, l’X è veramente la moto che Morini aspettava per togliersi dalla sola stima dei cultori del marchio e della sua storia. Prezzo a partire dai 7.190 euro e la cilindrata di 649 cc la rendono un’alternativa appetibile alla concorrenza sempre più sofisticata. Il suo punto di forza è che di tutte le concorrenti, è tra le più enduro insieme al Tènèrè e si presta bene all’off-road. Ottima per macinare chilometri, ne vedremo sui passi di montagna delle nostre latitudini.

Fonte: Royal Enfield

ROYAL ENFIELD SUPER METEOR

Dimenticatevi di Royal Enfield come di una serie di modelli robusti, affidabili e poco potenti. Impegnativi no! Ma con la Super Meteor la casa indiana ha unito tutti i requisiti per avere la classic-bike che stavamo aspettando. Il segmento non è incline a rivoluzioni e spesso consolida da decenni tutto quello che funziona. Le case continuano a proporre lo stesso modello cambiato di poco o addirittura non cambiato per niente e va bene così. Serviva appunto che arrivasse una bicilindrica piena di stile e fascino retrò per mettere un po’ sale in giro e accontentare a una cifra ragionevole, anche il più incallito biker tutto “chiodo e anfibi”. Il bicilindrico da 648 cc sviluppa una potenza di 50 Cv ed è l’ideale per andare in giro con una moto che pochi non guarderanno. Al prezzo di partenza di 7.200 è più che una scommessa.

Fonte: Moto Guzzi

MOTO GUZZI V100

Il listino Moto Guzzi non propone una sequela di modelli, ma grazie alla nuova V100 è in grado di offrire un modello arricchito di tutto quello che la casa di Mandello Lario rappresenta. A metà strada tra lo sportivo e il crossover, è una moto per chi pratica un turismo veloce e si sa destreggiare alla guida senza di un classico V2, ma con raffreddamento a liquido. 1.042 cc per una potenza di 116 Cv sono comunque valori importanti per i quali non ci si deve stupire se vedremo qualche V100 sfrecciare in collina come una agile supersportiva. C’è molta elettronica, ma è un fattore figlio del tempo in cui viviamo e non ci si può certo meravigliare che per la sua nuova ammiraglia, Guzzi non abbia fatto le cose in grande. Il prezzo non è economico, ma con 15.499 del modello base, è sicuramente la nuova moto che può stupirci e accattivare anche nuovi estimatori della casa dell’aquila.

Fonte: Ufficio Stampa Honda

AFRICA TWIN Urban DCT

Africa Twin è più di una modello, è un vero brand all’interno della marca di moto più importante del mondo. Eppura, alla Honda hanno fatto delle scelte importanti che hanno rivelato quanto i giapponesi abbiano lo sguardo rivolto al futuro. Stiamo parlando della versione della 1100 cc bicilindrica dotata di sistema DCT. Con due frizioni che gestiscono separatamente le marce pari e le dispari, il cambio automatico disinseribile e costantemente governabile attraverso il manuale elettronico al manubrio, è assolutamente la nuova scelta da fare su questa moto.

Cambia tutto lo scenario e le mappature offrono sempre la soluzione ideale per chi guida questa Africa Twin dal potenziale quasi inesauribile. Oltre al design accattivante, è una moto agile, che si guida con leggerezza, senza strappi o vibrazioni. Ha anche un piccolo grande segreto che rivela solo una volta che la guidi. Il prezzo è importante e si parte da 16.190 euro, però si classifica come moto da tenere e guidare finché avrà la forza di girare. E crediamo possa averne molta.