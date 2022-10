Le moto economiche acquistabili a meno di 5.000 euro

Moto economiche: prezzi sotto i cinquemila euro

Terminata la bella stagione, in molti si accingono a riporre le proprie motociclette per l’inverno e in tantissimi pensano anche di acquistarne una nuova, sognando la primavera. L’acquisto di una moto è sempre un fatto eccitante quanto pensato e studiato. Per alcuni si tratta di cambiare mezzo in base alle proprie esigenze e gusti sui quali si fonda la passione, per altri è la mera voglia di variare la propria esperienza. Tutti concetti validi, ma se per una moto usata si trovano ottime occasioni, nel caso di una moto nuova, la spesa di una certa somma non è da sottovalutare.

Il mercato del nuovo offre anche molte soluzioni a cifre che non superano i 5000 euro per modelli che appagano in pieno chi ricerca lo stile o un’identità motociclistica ben definita. Tra i marchi più importanti abbiamo selezionato alcuni esempi che possono colpire i potenziali acquirenti con prestazioni ed eleganza.

F.B. Mondial HPS

Una moto che sicuramente non passa inosservata è la F.B. Mondial HPS. Tornata nelle concessionarie dopo la sua chiusura nel 1978, la casa bolognese che ha vinto campionati mondiali e nazionali con piloti come Nello Pagani, Bruno Ruffo, Tarquinio Provini e Carlo Ubbiali, ripropone una gamma di moto piccole e molto ben curate. L’HPS 125 abs è un ottimo compromesso per avere una scrambler leggera, da utilizzare in città come per le gite fuori porta. Il suo monocilindrico quattro tempi, 4 valvole in testa da 124 cc e regolato da un cambio a sei marce, sviluppa una potenza 13,5 Cv sufficienti a districarsi nel traffico quotidiano.

Ciclisticamente ben equipaggiata, monta una forcella a steli rovesciati da 40 mm e un doppio ammortizzatore da 120 mm. I consumi sono bassi e con un serbatoio da 9,5 litri si possono intraprendere percorsi alternativi senza il timore di rimanere a secco. La stessa azienda che ora ha come sede Arosio in provincia di Como, la definisce la moto ideale per le nuove generazioni di hipster. Per averla occorre spendere non più di 4.290 euro, ma se si rinuncia all’abs, si può scendere a 3.490 euro per la versione con sistema cbs.

Benelli Imperiale 400

Un altro marchio storico che sta avendo successo negli ultimi anni è Benelli. Il leone di Pesaro ha infatti sfornato vari modelli che si sono fatti apprezzare anche dai motociclisti più esigenti. Nella gamma Benelli vi sono moto di tutti i segmenti e dalle cilindrate tutt’altro che proibitive in termini di gestione. Con la Imperiale 400 si fa un salto nel passato grazie alla rivisitazione di una moto degli anni cinquanta.

Semplice e maneggevole, le linee dal gusto classico sono esaltate dalla strumentazione tipicamente analogica e dal metallo dello scarico e del serbatoio a goccia che offre dodici litri di autonomia. Faro anteriore tondo in pieno retrò e un monocilindrico da 374 cc che eroga una potenza massima di 21 Cv, perfetti per ogni tipo si spostamento, con il cambio a cinque marce. La posizione di guida è confortevole e la sella sdoppiata dal passeggero gli conferisce il tocco estetico più distintivo. Alla cifra di 4.190 euro ci si può assicurare una di queste bellezze e la certezza di non passare inosservati.

Royal Enfield Meteor 350

Royal Enfield è sempre più una delle nostre moto. Dopo quasi un secolo tra le polverose strade dell’India e i tortuosi ciottolati himalayani, il marchio indiano si è fatto apprezzare anche nel vecchio continente con una gamma sempre più accattivante. Merito della robustezza dei suoi motori e della concretezza costruttiva che Royal Enfield ha sempre messo nelle sue moto. Ma se in Asia sono una tradizione pari all’Harley-Davindson negli Stati Uniti, una cosa che conquista gli europei è il rapporto qualità-prezzo.

La più economica a listino è la Meteor 350 che, al costo di 4.600 euro, ci permette di viaggiare in grande stile con un mezzo unico nel suo genere. Definita dalla casa stessa Cruise Easy, la Meteor 350 è come tutte le RE una moto inarrestabile adatta a tutte le situazioni e facile da gestire. Il monocilindrico di 349 cc con cambio a cinque marce è raffreddato ad aria e olio e rappresenta la semplicità ingegneristica che eroga 20 Cv, perfetti per godersi la strada. Il telaio è un tradizionale doppia culla in acciaio mentre, della sovrastruttura spicca il serbatoio classico da quindici litri.

Mash Five Hundred 400

Quando si punta sul classico si pensa facilmente allo stile british, ma a rompere questo schema ci pensa la francese Mash, marchio che in Italia deve la sua presenza a Fantic Motor e che senza mezzi termini produce tra le scrambler più belle ed economiche che si trovano sul mercato. Apprezzata oltralpe, offre una buona gamma di cilindrate con motori 125 – 250 – 400 e 650. Potendo spendere una cifra intorno ai 4.700 euro, conviene prendersi una bella e stilosa Five Hundred 400 che sembra nata per competere con le celeberrime scrambler Triumph.

Monocilindrico quattro tempi monoalbero e quanto di più versatile si possa chiedere a una cubatura di 397 cc che sviluppa 27,6 Cv di potenza massima, utilissimi per togliersi da ogni imbarazzo con agilità. Le linee classiche sono ben curate rispettano i tratti storici di questo genere con il faro tondo, la forcella a foderi tradizionali con tanto di soffione in gomma sugli steli, doppio ammortizzatore posteriore e cerchi a razze. L’impianto frenante è a disco e oltre all’avviamento elettronico ha anche il kick starter. Molto bella esteticamente nella versione bicolore con le protezioni in gomma dura per le ginocchia.

SWM Outlaw 125

La storia di SWM è principalmente legata agli anni d’oro dell’off road. Dopo un periodo di assenza, il marchio milanese è ritornato da qualche anno con una gamma che interessa vari segmenti, in grado di accontentare i più giovani con un genere stradale carico di appeal. Tra classico e moderno, la SWM Outlaw 125, o nella versione Ace of spades, si può avere con 4.140 euro.

Monocilindrica quattro tempi da 124,7 cc, bialbero con quattro valvole in testa e cambio a sei marce, sviluppa una potenza massima di 14,95 Cv, rappresenta il giusto equilibrio per una moto di questa cilindrata. Adatta a tutte le situazioni urbane, non disdegna i viaggi in campagna o in collina. Confortevole anche per il passeggero, la posizione di guida è sul genere scrambler e non passa mai di moda. Le colorazioni vivaci di questi modelli ricordano la base rallistica di SWM, in un connubio di tradizione e innovazione. La forcella è a steli rovesciati di 41 mm e il doppio ammortizzatore ha il freno in estensione regolabile.