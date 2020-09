La nuova moto naked low-cost per il divertimento su due ruote

editato in: da

Una nuova moto Voge, brand premium del gruppo cinese Loncin, arriva in Italia. Loncin è una grandissima realtà in grado di sfruttare le innovazioni in campo energetico per sviluppare, produrre e vendere quadricicli, motocicli e motori di nuova generazione.

La nuova due ruote è la Voge Brivido500r, una naked perfetta per dare piena voce alla passione per la velocità a un prezzo unico.

Ottima entry-level per chi desidera assaporare per la prima volta il feeling motociclistico, la Brivido è, in realtà, la moto adatta anche ai piloti più esperti, che vogliono semplicemente divertirsi alla guida di una naked scattante, agile e leggera.

Entry level è anche il prezzo grazie al prezzo di soli 4.990 euro.

Le Dotazioni

La Brivido500r si fa notare per le linee pulite e innovative, frutto del lavoro di un centro stile europeo, con faro anteriore full LED e luci di posizione a tubi luce, presenti anche nel gruppo ottico posteriore.

I fianchetti anteriori sono “minimal”, la sella pilota è disposta a soli 790 mm da terra ed è realizzata in comoda pelle antiscivolo, così come quella passeggero, disposta su un livello superiore per ottenere la massima ergonomia; estrema è, inoltre, la facilità con cui possono essere aperte per accedere al vano batteria e al sottosella, dove trovano spazio gli attrezzi in dotazione, i documenti e un piccolo antifurto meccanico.

Il cruscotto digitale con schermo LCD, di facile consultazione in ogni condizione di guida, presenta le classiche indicazioni di contagiri, contachilometri, livello carburante, indicatore di marcia, temperatura liquido refrigerante e in aggiunta l’orologio.

Il solido cavalletto laterale, facilmente estraibile, garantisce un fermo appoggio a terra della #moto, assicurando la massima sicurezza senza impattare sull’armonia generale.

Motore

Il motore della Brivido500r è un bicilindrico parallelo fronte-marcia 4 tempi, con distribuzione bialbero DOHC a 4 valvole per cilindro, raffreddamento a liquido, rapporto di compressione di 10.7:1, brillante, ma in grado di garantire bassi consumi.

La brillantezza del motore è sostenuta anche dall’ottimo sistema di alimentazione a iniezione elettronica BOSCH EFI, che assicura un picco di potenza di 32 kW (43,5 cv) a 8500 giri/min e una coppia massima di 40,5 Nm a 7000 giri/min; il piccolo cambio a 6 marce rende il motore compatto in senso longitudinale e l’ampia coppa dell’olio assicura una perfetta lubrificazione che rende il motore affidabile in ogni condizione.

Colori

La Brivido500r è disponibile in Italia nel colore antracite metallizzato con inserti azzurri elettrici in contrasto: impianto frenante NISSIN, sospensioni KAYABA, pneumatici Pirelli e sistema ABS BOSCH inclusi nel prezzo. VOGE è importata in Italia da Voge Italia società del Gruppo Padana Sviluppo.