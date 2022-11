Kymco svela le sue nuove moto elettriche con il cambio

Fonte: Getty Images Kymco presenta i nuovi concept elettrici

Kymco annuncia il lancio delle sue nuove concept elettriche ad alte prestazioni al Salone Eicma Milano 2022, SuperNEX e RevoNEX. Le due ruote offrono prestazioni elettrizzanti e maneggevolezza sia per coloro che hanno bisogno di un mezzo per tutti i giorni, sia per chi ha intenzione di esplorare e viaggiare e ancora per chi vuole guidare in modo competitivo.

Entrambe le moto combinano un potente propulsore e tecnologie all’avanguardia, per fornire tutto ciò che i moderni motociclisti sportivi sognano. Allen Ko, presidente di Kymco, ha affermato: “Espandendo ciò che i motociclisti vogliono veramente, Kymco ha progettato il percorso più avvincente verso l’era delle moto elettriche ad alte prestazioni. Le nuove SuperNEX e RevoNEX espandono la filosofia del design originale, per offrire ai motociclisti cinque esperienze distintive: la gioia del cambio, i brividi delle prestazioni, la sicurezza del controllo, la sensazione del suono e la versatilità delle modalità di guida”.

Una moto diversa dall’immaginario comune

Secondo Kymco i veicoli elettrici sono pronti a diventare la novità globale più esplosiva per il prossimo decennio. E, per motociclisti e scooteristi, il brand sta aprendo la strada preparando tutti alla nuova era elettrica in rapido avvicinamento.

Nel 2018 Kymco ha annunciato il lancio del primo SuperNEX, una fusione di “supersport” ed “elettrico” che offre tutto ciò che i moderni motociclisti di supersport sognano. L’anno successivo ha annunciato il lancio di RevoNEX, una due ruote da strada completamente elettrica ad alte prestazioni che ridefinisce la categoria. Da allora, la Casa non ha mai smesso di cercare innovazioni per soddisfare le esigenze dei consumatori per le moto della nuova generazione elettrica. E oggi presenta i modelli per il futuro.

Come sono fatte

Innanzitutto, la Casa ha preso in considerazione quello che i motociclisti desiderano veramente, e ha così progettato il percorso più avvincente per l’era delle moto elettriche ad alte prestazioni. SuperNEX e RevoNEX sono due modelli innovativi, che regalano ai motociclisti cinque esperienze distintive: la gioia del cambio, i brividi delle prestazioni, la sicurezza del controllo, la sensazione del sound e la versatilità delle modalità.

Andando oltre, la Casa ha anche assunto un’architettura estetica non convenzionale che viaggia verso il futuro. Sia SuperNEX che RevoNEX seguono la forma e le funzionalità di due nuovi veicoli che abbracciano il futuro elettrico. Le caratteristiche distintive delle due nuove motociclette a zero emissioni di Kymco sono in grado di mostrare al pubblico il loro carattere diverso di supersportiva e moto da strada ad alte prestazioni. Ad esempio, il cluster esagonale SuperNex è più denso e dinamico. Il RevoNEX utilizza la trasmissione a cinghia anziché a catena. Tutta l’attenzione ai dettagli assicura che SuperNex offra ai motociclisti le emozioni della velocità mentre RevoNEX la gioia della vita quotidiana.

Come la Casa stessa dichiara, Kymco continuerà ad andare avanti per portare il mondo un passo più vicino all’era elettrica. Il brand ha scelto la kermesse milanese per presentare i nuovi concept a zero emissioni, due modelli che hanno l’obiettivo di promuovere la visione del costruttore taiwanese di un futuro elettrico.

L’estetica che accomuna i due modelli svelati a Eicma presenta le fiancate ‘a nido d’ape’, che consentono il ricambio d’aria, che arriva direttamente a “rinfrescare” il powertrain. Buona parte dell’architettura tecnica è condivisa dalle due moto. Il progetto è ancora in fase prototipale, la Casa infatti non ha rivelato molte informazioni a riguardo, se non l’intenzione di usare un cambio elettronico per entrambe. Al momento non si sa ancora nulla riguardo il loro arrivo sul mercato.