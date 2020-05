Kymco, scooter in promozione nella Fase 2

editato in: da

Dal momento in cui è iniziata la Fase 2, quella della ripresa, le Case automobilistiche e motociclistiche si stanno rimettendo in moto per ricominciare a vendere e mostrano di essere vicini alla clientela in questo momento difficile con promozioni e sconti particolari.

È la volta di Kymco, che riprende i vari programmi di promozione per i suoi scooter. Riparte con la proroga della promozione “Lo zero che vale” su People S 125-150, People One 150 e Like 150 con inserimento dell’Agility 300. Fino al 31 luglio, grazie alla collaborazione con AGOS DUCATO S.p.A. e FINDOMESTIC BANCA S.p.A., sarà possibile usufruire di offerte finanziarie molto convenienti. Opportunità unica per portarsi a casa People S, People One, Like e Agility 300, godendo di una dilazione fino a 24 mesi. Si paga con piccole rate, senza anticipo né maxi-rata finale.

Con l’inizio della bella stagione e l’apertura della Fase 2, Kymco vuole ripartire alla grande e per questo ha deciso di promuovere un finanziamento potente dal 4 maggio con condizioni eccezionali, esteso a tutta la gamma scooter. Zero anticipo, 6 mini-rate iniziali ciascuna pari all’1% del finanziamento, prima mini-rata dopo 4 mesi e 42 rate successive.

Ma Kymco non si ferma qui e decide di prorogare anche l’offerta “Rottama Risparmiando” fino al 31 luglio. I modelli che godono di questa promozione sono in tutto ben 26. Vediamo Agility 50 R12 e R16 PLUS, Like 50 e People S 50 scontati di 150 euro, Agility Carry prevede 150 euro di sconto per il 50 e 180 euro per il 125. Per AK 550 ABS lo sconto è incredibile, di 1.300 euro, la versione ”S” dell’Xciting 400i ABS è scontata di 800 euro e di 1.000 euro invece la precedente versione. Kymco Agility scontato di 150 euro, 800 euro di sconto sia per il nuovo People S 300i che per il People GTi 300 ABS. Sull’X-Town 125 CBS si possono risparmiare 600 euro, e ben 900 euro per l’X-Town 300 ABS.

Kymco X-Town City 300 ABS gode di un grande sconto di 800 euro. Eccezionale il risparmio di 900 euro per Downtown 350i ABS, 400 euro di sconto per G-Dink 300i ABS. Risparmio di 200 euro per i People One 125i CBS e 150i DD ABS, per i nuovi Like 125i e 150i la promozione sale rispettivamente a 250 e 300 euro.

Ultima, ma non per importanza, la promozione KYMCO PARTITA IVA. L’offerta si rivolge anche a noleggio, flotte e autoscuole. Lo sconto va dai 200 ai 360 euro ed è valido fino al 31 gennaio 2021 su Agility Carry 50 E4 e 125 E4, Agility 125i R16 plus E4 e Agility 50 R12 E4. L’iniziativa è riservata esclusivamente a società o ditte individuali per lo svolgimento della propria attività.