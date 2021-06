Kymco, presentato il nuovo maxi scooter

editato in: da

Kymco rinnova il suo AK550, maxi scooter per eccellenza. Tante le novità, l’esigenza di rendere la moto conforme alla normativa Euro 5 porta a un netto miglioramento delle emissioni e anche di altri dettagli stilistici e tecnici come il nuovo sistema di controllo acceleratore ETS, Electronic Throttle System, che migliora la gestione del motore, rendendo l’utilizzo più efficiente.

La nuova versione Euro 5 del maxi scooter AK550, punta di diamante della Casa, aggiorna anche alcuni altri particolari; prima di tutto notiamo la gamma cromatica della carrozzeria, a cui si aggiunge il nuovo Sabbia Scalve Opaco, e poi diversi dettagli stilistici cambiano look. La cornice centrale scudo interno, il musetto e il coperchio serbatoio prima neri opachi sono ora di un brillante nero lucido, il tutto per accentuare ancora di più l’innata anima sportiva di AK550.

AK550 è da sempre il rivale del T-Max, oggi si contraddistingue per il comfort, le finiture curate, l’ergonomia e la connettività, lo scooter vanta una comoda sella a due piani con schienale regolabile, parabrezza regolabile in altezza su due posizioni, manopole riscaldate, vano sottosella ad apertura elettrica e dotato di luce di cortesia orientabile e in grado di stivare un casco integrale, vani portaoggetti anteriori a due scomparti con coperchio e presa USB nel cassetto di sinistra.

I fari sono full LED, il cavalletto è doppio, centrale e laterale, gli specchietti retrovisori sono retraibili e antiriflesso, Kymco aggiunge la strumentazione digitale full LCD, la centralina in doppia modalità full power o rain mode, il sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS), sistema di avviamento Keyless e il comodo sistema Noodoe Navigation, studiato per districarsi al meglio tra traffico, chiamate e messaggi.

Il maxi scooter Kymco AK550 ETS Euro 5 offre un nuovo punto di vista sul mondo dei maxi scooter ad alte prestazioni. In quanto a motorizzazione, il bicilindrico 4 tempi raffreddato ad acqua eroga una potenza massima di 37,5 kW (51 CV) a 7.500 giri/min e una coppia di 51,9 Nm a 5.750 giri/min, garantisce una velocità massima di 160 km/h e grazie alla conformità Euro 5 migliorano notevolmente consumi ed emissioni.

Kymco AK550 ETS E5 fa parte di una fetta di mercato di successo, si può guidare con patente A e su richiesta è prevista anche la versione guidabile con patente A2. È disponibile nei colori Grigio Dossena, Nero Allione Opaco e nel nuovo Sabbia Scalve Opaco al prezzo di listino al pubblico 9.490 euro, ora in promozione a 8.790 euro.