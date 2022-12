KTM Super Adventure, la maxi enduro cambia il look

Fonte: Ufficio Stampa KTM Tecnologie più avanzate, maggior comfort di guida e le prestazioni estreme di sempre: la nuova KTM Super Adventure S

Nuovi colori, grafiche aggiornate e pneumatici Mitas Terra Force-R sviluppati appositamente per lei: la nuova KTM 1290 Super Adventure S cambia look per il 2023, con un pacchetto tecnologico rinnovato e dettagli fortemente distintivi. L’ammiraglia della gamma Travel, che sarà disponibile nei concessionari a partire da gennaio 2023, resta fedele al suo spirito: animata dall’ormai classico motore LC8 da 1.301 CC, la maxi enduro KTM è la moto da viaggio per gli amanti dell’off-road, quella capace di arrivare ovunque, in qualunque condizione.

KTM 1290 Super Adventure S: nuovo look per il 2023

Siamo ormai alla quarta generazione della moto più tecnologica e versatile del segmento Travel enduro di grossa cilindrata: la nuova KTM 1290 Super Adventure S è stata aggiornata nella parte elettronica, oggi dotata di un grande display TFT da 7’’, e ha acquisito nuove grafiche e colorazioni, sempre distintive del carattere KTM.

L’aggiornamento del 2023 segue il restyling del 2021, e come quello è dedicato all’obiettivo di “esaltare le sensazioni del pilota e l’ergonomia”, introducendo allo stesso tempo innovazioni all’avanguardia, come l’Adaptive Cruise Control (ACC), in perfetto stile KTM.

Come affermò in quell’occasione Joachim Sauer, Product Manager KTM, la grande opera di ricerca e sviluppo messa in campo dalla Casa di Mattighofen è pensata per portare i clienti KTM “a guidare lontano, a lungo e nel pieno comfort, sempre mantenendo vivo il DNA originale di KTM con il suo altissimo potenziale in termini di prestazioni”. Il nuovo aggiornamento segue la filosofia del precedente: facilità di navigazione, comfort per il pilota e prestazioni da vera off-road da viaggio.

KTM: il massimo delle performance e un nuovo comfort

Ancora più affascinante e sempre più ricca nelle dotazioni, la nuova Super Adventure S permette di navigare per waypoint con il sistema Turn-by-Turn+, senza doversi fermare di volta in volta ad aggiornare la rotta. Anche la gestione delle opzioni di guida è più pratica: attraverso la strumentazione e il blocchetto di sinistra è possibile gestire tutte le opzioni che offre la 1290 Super Adventure S, dai Riding Mode fino all’Adaptive Cruise Control.

Il cuore pulsante della nuova Super Adventure resta l’iconico LC8, il bicilindrico a V di 75° che resta ad oggi l’unico motore montato su modelli naked e adventure in questa configurazione. A vent’anni dalla sua prima versione, il bicilindrico KTM da 1.301 CC è oggi capace di erogare 160 CV di potenza, per una coppia di 138 Nm.

Oltre alle prestazioni, il comfort è al centro della filosofia di viaggio KTM: grazie alla sella sdoppiata, regolabile da 849 a 869 mm per il pilota, e alle sospensioni semiattive WP anch’esse ampiamente regolabili, la nuova ammiraglia della Casa austriaca è agile, stabile e centrata sulle esigenze del pilota.

La maxi enduro da viaggio è equipaggiata con pneumatici Mitas Terra Force-R appositamente sviluppati per questo modello, a garanzia di performance di lunga durata. Il Model Year 2023 della KTM 1290 Super Adventure S si presenta con due nuove colorazioni fortemente distintive, Black & Orange e Graded Gray, e sarà disponibile nei concessionari KTM a partire da gennaio 2023. Il prezzo di vendita è ancora in fase di definizione.