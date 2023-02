KTM e Brabus, la nuova moto unica: Brabus 1300 R Edition 23

Fonte: Ufficio Stampa Brabus Il fanale della Brabus 1300 R Edition 2023

Brabus e KTM ci riprovano, rinnovando la collaborazione nel panorama delle motociclette. Dopo aver regalato agli appassionati delle due ruote un modello che ha riscontrato parecchio successo sul mercato, la Casa tedesca e quella austriaca tornano nel 2023 con un super modello, una moto unica che emoziona al primo sguardo grazie a una silhouette e dettagli che rapiscono l’attenzione. Brabus 1300 R, infatti, porta con sé importanti novità, racchiuse in soli 290 modelli.

Brabus 1300 R, il gioiello del binomio austro-tedesco

Il nome Brabus è, sin dal 1977, sinonimo di lusso, esclusività artigianale e prestazioni. Un marchio conosciuto in tutto il mondo tra gli appassionati per la creazione di supercar ad alte prestazioni e la personalizzazione automobilistica. Una nomea che, affiancata a quella di un altro marchio élite come KTM non può far altro che far emergere un diamante per le due ruote. Come già successo nel 2022, con la presentazione della spettacolare 1300 R basata sulla KTM 1290 Super Duke R EVO, Brabus 1300 R torna con l’edizione 2023 da togliere il fiato.

Disponibile in due diverse varianti di colore, la “Superblack” e la “Stealth Grey“, col suo design “Black and Bold” la motocicletta austro-tedesca si colloca nel mercato di fascia alta. Mantenendo i valori del modello precedente, l’edizione 2023 è plasmata da nuovissime caratteristiche in esclusivo stile Brabus.

Per continuare a mantenere e spingere lo stile sportivo e aggressivo del design, l’edizione 23 presenta infatti una nuova copertura per il passeggero, aggiornamento che porta a una silhouette più potente che riprende il design del coperchio del blocchetto di accensione ed è abbinata al colore della carrozzeria. Basta come il suo predecessore sulla KTM 1290 Super Duke R EVO, Brabus 1300 R Edition 23 è dotata di 180 CV a 9.500 giri/min e 140 Nm a 8.000 giri/min dal motore bicilindrico a V da 1.301 cc.

Il motore di fascia alta non solo fornisce prestazioni superiori, ma è anche parte integrante della stabilità della moto. Lo scarico slip-on Brabus a doppio tubo sprigiona infatti il suo carattere inconfondibile che è caratterizzato dal tuo suono massiccio.

Stile ed eleganza per una moto unica

L’edizione 23 offre poi l’inconfondibile look Brabus con le sue ruote forgiate Brabus Monoblock Z prodotte utilizzando il processo di produzione più moderno. La nuovissima verniciatura “Platinum Black” offre la massima resistenza e grazie alla tecnologia delle sospensioni WP semi-attive la motocicletta si trasforma facilmente in un’agile combattente in curva con la semplice pressione di un pulsante.

L’edizione 23 offre un’ampia gamma di opzioni di personalizzazione, dal massimo comfort su strada a un assetto estremamente rigido per la pista. Proprio come le auto mozzafiato di Brabus, la 1300 R Edition 23 presenta la migliore tecnologia high-end e l’innovativo controllo della trazione che, con la funzionalità anti-impennata e le modalità di guida selezionabili, forniscono il massimo controllo dell’esclusiva moto naked, adattandosi a qualsiasi ambiente.

Feedback più precisi dal motore e intervento ottimale dei sistemi di sicurezza sono il risultato della migliore messa a punto in fase di sviluppo. Il display TFT è dotato della propria combinazione di colori Brabus “Signature Red” e di un’animazione di lancio unica per il massimo effetto wow di 1 secondo. Come detto saranno solo 290 i modelli a disposizione (145 “SuperblacK” e altrettante “Stealth Grey”) che possono già essere preordinate sul sito di KTM. Il costo? Ben 42.500 euro per ottenere un modello unico, con 2.500 euro di “caparra” da versare al momento del pre-order.